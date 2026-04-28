Дефицит полупроводников довёл до подорожания автопилота в Китае — BYD поднимает цены на 20 %

Бум строительства вычислительной инфраструктуры для ИИ взвинтил цены на микросхемы памяти, по цепочке начали дорожать смартфоны, ноутбуки и игровые консоли. Казалось бы, автомобильная электроника в этом перечне стояла особняком, но и её не миновала эта участь. Компания BYD была вынуждена поднять цены на систему автопилота из-за роста стоимости компонентов.

Машины этого китайского автогиганта, оснащаемые системой God’s Eye B или DiPilot 300, с первого мая будут требовать от покупателей возросших расходов на соответствующую опцию. Если ранее такая система обходилась покупателю в $1448, то с мая стоимость опции вырастет на 20 %. Причина такого повышения цен заключается в росте расходов автопроизводителя на приобретение электронных компонентов. В линейке BYD повышение цен коснётся моделей семейств Dynasty и Ocean, а также моделей дочерней марки Fang Cheng Bao, которая выпускает внедорожники Leopard.

Возможность сэкономить на покупке опции у клиентов BYD в Китае есть только в том случае, если они оформят заказы с авансовым платежом до 30 апреля. Система God’s Eye B относится к числу дорогих в перечне опций автопилота BYD, она предлагается на премиальных моделях BYD, Fang Cheng Bao и Denza, в её состав входит от одного до двух лидаров, не говоря уже о более простых и распространённых датчиках и чипах. На ступень выше стоит система God’s Eye A (DiPilot 600), а к начальному уровню относится более доступная God’s Eye C (DiPilot 100).

В феврале 2025 года BYD стала предлагать младшую версию своего автопилота без доплаты на 21 модели машин, рассчитывая тем самым привлечь продвинутых покупателей в условиях жёсткой конкуренции на китайском автомобильном рынке. Обладая вертикально интегрированным бизнесом, BYD экономит на производстве многих компонентов, но в сфере электроники продолжает зависеть от внешних поставщиков, поэтому и повышение цен становится неизбежным последствием наблюдаемых на рынке полупроводниковых изделий тенденций. По состоянию на прошлый месяц, по дорогам планеты колесило не менее 2,85 млн электромобилей и гибридов BYD, оснащённых фирменными системами активной помощи водителю.