Ракета Atlas V доставила 29 интернет-спутников Amazon Leo на орбиту — группировка достигла 270 аппаратов

Компания ULA (United Launch Alliance, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), 27 апреля отправила на орбиту ракету Atlas V с 29 спутниками связи Amazon Leo. Миссия, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, стала шестой для Atlas V в рамках проекта Amazon.

Последний запуск помог увеличить группировку запущенных ULA аппаратов Amazon на низкой околоземной орбите до 168 штук, а с учётом более ранних прототипов число спутников приблизилось к 270. ULA продолжает становление в роли коммерческого космического оператора — эти операции составляют уже почти половину бизнеса для компании. Миссия Leo 6 была реализована в сжатые сроки: с момента выкатывания ракеты на стартовую площадку до её запуска прошли около 14 часов. У Amazon остаются в запасе ещё две миссии Atlas V, ближайшая, Leo 7, запланирована на 22 мая 2026 года.

Помимо ULA, у гиганта электронной коммерции заключены соглашения с другими космическими операторами, в том числе Arianespace с ракетой Ariane 6 и SpaceX с её Falcon 9. Чтобы обеспечить глобальное покрытие, Amazon придётся развернуть на орбите около 3236 спутников. Распределяя запуска между тремя подрядчиками, компания имеет возможность повысить гибкость графика и стать более заметным конкурентам для таких игроков как SpaceX и OneWeb. В обозримом будущем Atlas V будет выведена из эксплуатации — на смену ей придут ULA Vulcan Centaur и Blue Origin New Glenn, которые помогут Amazon сократить разрыв с конкурентами.