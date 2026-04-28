Авиакомпании стали чаще предлагать Wi-Fi в полёте — Starlink лидирует с большим отрывом

Наличие Wi-Fi на борту самолёта становится одним из ключевых факторов при выборе авиакомпании; самым лучшим оператором связи стал Starlink, который показал ощутимый прирост скорости и открыл перспективы сетей на низкой околоземной орбите. Таковы результаты исследования, проведённого компанией Ookla.

Пассажиры авиалиний сегодня всё чаще пользуются Wi-Fi на борту — интернет необходим не только для работы, но и для развлечений: общения и просмотра потокового видео. Наличие подключения всё чаще позиционируется как неотъемлемая часть поездки, влияя на удовлетворённость клиентов и выбор авиакомпании. Операторы с группировками аппаратов на низкой околоземной орбите увеличивают разрыв с традиционными спутниковыми провайдерами, Для оценки качества связи в Ookla выбрали эталонные показатели подключения: 25 Мбит/с на исходящем и 3 Мбит/с на входящем канале — этого достаточно, чтобы оценить комфорт для типичных сценариев, таких как потоковая передача HD-видео и работа с облачными приложениями.

Лидерами списка стали использующие Starlink перевозчики — у них наилучшие показатели стабильности подключения:

AirBaltic — 98,3 %;

WestJet — 95,8 %;

Hawaiian Airlines — 95,3 %;

Air France — 93,7 %;

Qatar Airways — 87,6 %;

Air Canada — 84,6 %;

Alaska Airlines — 81,6 %.

Авиакомпании с показателем ниже 50 % обычно предлагают подключение не через Starlink. Спутниковый оператор Илона Маска (Elon Musk) показывает среднюю скорость выше 100 Мбит/с и пиковую среднюю скорость выше 300 Мбит/с; ни у одной авиакомпании с подключением через Starlink показатель скорости не опускается ниже 100 Мбит/с. Для сравнения, у Intelsat это примерно 47–65 Мбит/с, у Viasat — около 56 Мбит/с, а у Inmarsat, Panasonic Avionics и Deutsche Telekom — ещё более низкие показатели. У Starlink также самая высокая доля рынка — она составляет 47,8 %; второе место у Viasat с 25,1 %, третье — у Panasonic Avionics с 12,8 %. К Starlink планируют подключиться (или расширить подключение) такие авиакомпании как United Airlines, Emirates, British Airways, Southwest Airlines и Scandinavian Airlines.

Конкурентами Starlink представляются другие операторы с низкоорбитальными спутниковыми группировками — так, к Amazon Leo планируют подключиться JetBlue и Delta Air Lines. Boeing и Airbus начали проектировать самолёты с модульной инфраструктурой, чтобы бортовые сети можно было развёртывать и модернизировать с минимальными усилиями.

Скорость подключения на борту, указали в Ookla, зависит от трёх параметров: спутниковой системы, конфигурации оборудования на уровне самолёта и технологии, используемой маршрутизатором на борту. Низкоорбитальные спутники летают в 50 раз выше над уровнем Земли, чем самолёты, спутники на геостационарной орбите — на высоте в 3600 раз выше, что позволяет первым предлагать более высокую скорость и уменьшенную задержку. Чаще всего на борту развёртываются беспроводные сети стандарта Wi-Fi 5 (стабильность 28,8 %), растёт доля Wi-Fi 6 (56,9 %), а в некоторых самолётах остаётся и Wi-Fi 4 (14,9 %).