Google и Meta✴ теряют ИИ-таланты — те создают стартапы и привлекают миллиарды

Крупные технологические компании, такие как Meta✴ и Google, всё чаще сталкиваются с уходом ведущих исследователей, стремящихся запустить собственные проекты в сфере ИИ, пишет ресурс CNBC. На фоне бума ИИ многие из этих стартапов привлекают сотни миллионов долларов в течение нескольких месяцев после основания.

Например, в начале этой недели бывший исследователь Google DeepMind Дэвид Сильвер (David Silver) объявил о привлечении рекордных $1,1 млрд в рамках посевного раунда для своего стартапа Ineffable Intelligence, которому всего несколько месяцев. Как сообщается, ещё один бывший сотрудник DeepMind Тим Рокташель (Tim Rocktäschel) привлекает до $1 млрд для своего нового стартапа Recursive Superintelligence. Компания AMI Labs объявила о привлечении $1 млрд в марте, спустя несколько месяцев после ухода её основателя Яна Лекуна (Yann LeCun) с поста руководителя отдела ИИ в Meta✴.

За последний год бывшие сотрудники OpenAI, DeepMind, Anthropic и xAI также привлекли сотни миллионов долларов от инвесторов для своих ИИ-стартапов спустя несколько месяцев после основания, включая Periodic Labs, Ricursive Intelligence и Humans&.

«Гонка за доминирование в области ИИ среди крупнейших лабораторий создала возможности для более гибких компаний», — сообщила Элиз Штерн (Elise Stern), управляющий директор французской венчурной компании Eurazeo, которая поддержала AMI Labs.

По данным Dealroom, в 2026 году венчурные капиталисты уже вложили $18,8 млрд в ИИ-стартапы, основанные с начала 2025 года. По итогам года инвестиции, вероятно, превысят $27,9 млрд, привлечённые в прошлом году компаниями, основанными с начала 2024 года.

Всё более жёсткая ориентация на достижение коммерческих целей — поскольку крупные ИИ-лаборатории стремятся оправдать астрономические оценки их рыночной стоимости — ограничивает свободу ведущих исследователей, заявил CNBC Александр Жоэль-Карбонель (Alexander Joël-Carbonell), партнёр HV Capital, инвестировавшей в AMI Labs. Он отметил, что в крупных компаниях давление, направленное на достижение эталонных показателей производительности и поддержание быстрых циклов выпуска, оставляет мало места для действительно исследовательских работ, особенно за пределами разработки LLM.

Бывший сотрудник Anthropic и Google DeepMind Анна Голди (Anna Goldie), сооснователь компании Ricursive Intelligence, которая привлекла $335 млн в двух раундах финансирования в декабре и январе после основания в сентябре, заявила, что потенциальные клиенты с большей вероятностью будут рассматривать новую компанию как нейтрального партнёра, а не как конкурента. «Чтобы производители микросхем доверили нам свою самую ценную интеллектуальную собственность, мы должны быть как Швейцария, а это было бы невозможно, если бы мы работали в Google», — отметила она.