Google и Meta✴ теряют ИИ-таланты — те создают стартапы и привлекают миллиарды

Крупные технологические компании, такие как Meta и Google, всё чаще сталкиваются с уходом ведущих исследователей, стремящихся запустить собственные проекты в сфере ИИ, пишет ресурс CNBC. На фоне бума ИИ многие из этих стартапов привлекают сотни миллионов долларов в течение нескольких месяцев после основания.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Например, в начале этой недели бывший исследователь Google DeepMind Дэвид Сильвер (David Silver) объявил о привлечении рекордных $1,1 млрд в рамках посевного раунда для своего стартапа Ineffable Intelligence, которому всего несколько месяцев. Как сообщается, ещё один бывший сотрудник DeepMind Тим Рокташель (Tim Rocktäschel) привлекает до $1 млрд для своего нового стартапа Recursive Superintelligence. Компания AMI Labs объявила о привлечении $1 млрд в марте, спустя несколько месяцев после ухода её основателя Яна Лекуна (Yann LeCun) с поста руководителя отдела ИИ в Meta.

За последний год бывшие сотрудники OpenAI, DeepMind, Anthropic и xAI также привлекли сотни миллионов долларов от инвесторов для своих ИИ-стартапов спустя несколько месяцев после основания, включая Periodic Labs, Ricursive Intelligence и Humans&.

«Гонка за доминирование в области ИИ среди крупнейших лабораторий создала возможности для более гибких компаний», — сообщила Элиз Штерн (Elise Stern), управляющий директор французской венчурной компании Eurazeo, которая поддержала AMI Labs.

По данным Dealroom, в 2026 году венчурные капиталисты уже вложили $18,8 млрд в ИИ-стартапы, основанные с начала 2025 года. По итогам года инвестиции, вероятно, превысят $27,9 млрд, привлечённые в прошлом году компаниями, основанными с начала 2024 года.

Всё более жёсткая ориентация на достижение коммерческих целей — поскольку крупные ИИ-лаборатории стремятся оправдать астрономические оценки их рыночной стоимости — ограничивает свободу ведущих исследователей, заявил CNBC Александр Жоэль-Карбонель (Alexander Joël-Carbonell), партнёр HV Capital, инвестировавшей в AMI Labs. Он отметил, что в крупных компаниях давление, направленное на достижение эталонных показателей производительности и поддержание быстрых циклов выпуска, оставляет мало места для действительно исследовательских работ, особенно за пределами разработки LLM.

Бывший сотрудник Anthropic и Google DeepMind Анна Голди (Anna Goldie), сооснователь компании Ricursive Intelligence, которая привлекла $335 млн в двух раундах финансирования в декабре и январе после основания в сентябре, заявила, что потенциальные клиенты с большей вероятностью будут рассматривать новую компанию как нейтрального партнёра, а не как конкурента. «Чтобы производители микросхем доверили нам свою самую ценную интеллектуальную собственность, мы должны быть как Швейцария, а это было бы невозможно, если бы мы работали в Google», — отметила она.

Материалы по теме
Еврокомиссия обвинила Meta✴ в неспособности оградить детей от Instagram✴ и Facebook✴ — компании грозит огромный штраф
Забуксовавшая OpenAI обвалила акции AMD, Oracle и других собратьев по ИИ
Google разрешила военным США использовать свой ИИ для «любых предусмотренных законом целей»
ИИ положил конец циклам на рынке памяти — спрос будет постоянно расти до 2030 года
Дефицит полупроводников довёл до подорожания автопилота в Китае — BYD поднимает цены на 20 %
Певица Тейлор Свифт взялась защитить от ИИ свой голос и внешний образ
Теги: ии, it-рынок, инвестиции
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.