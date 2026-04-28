Lenovo купила разработчика, чей BIOS установлен в миллионы ПК по всему миру

Любому компьютерному энтузиасту хотя бы раз в жизни приходилось иметь дело с Phoenix BIOS в процессе работы с ПК. Теперь этот бренд и сама компания по разработке микропрограммного обеспечения будут принадлежать Lenovo. По словам компании, это приобретение даст ей «прямой контроль над микропрограммным обеспечением во всём портфеле ПК, а позже и в других устройствах с поддержкой ИИ».

Lenovo завершила приобретение подразделения Phoenix Technologies по разработке микропрограммного обеспечения. Сделка охватывает подразделение Phoenix по разработке BIOS, зарегистрированное в Дублине, Ирландия, включая соответствующую интеллектуальную собственность и опыт в области микропрограммного обеспечения. Микропрограммное обеспечение BIOS/UEFI запускается ещё до старта операционной системы и обрабатывает такие процессы, как инициализация оборудования, функции безопасности, настройки платформы и обновления.

«Переводя разработку микропрограммного обеспечения в собственное подразделение, мы укрепляем наши основные инженерные возможности и получаем больший контроль над одним из наиболее важных уровней вычислительной работы. Это позволит нам ускорить инновации, повысить безопасность и углубить вертикальную интеграцию, а также добиться значительной экономии затрат. Благодаря своему богатому опыту и лидерству в области микропрограммного обеспечения, Phoenix Technologies привносит уникальный опыт, который ещё больше укрепит наш портфель», — заявил представитель Lenovo.

Компания Phoenix Technologies более 20 лет является одним из поставщиков BIOS для Lenovo. Многие годы она разрабатывала базовую систему ввода-вывода для ноутбуков ThinkPad, поэтому эта сделка является скорее продолжением существующих отношений с поставщиком, а не новым техническим партнёрством.

Компания была основана в 1979 году и все эти годы занималась разработкой микропрограммного обеспечения для компьютеров, планшетов, ноутбуков, серверов, встроенных систем и других вычислительных платформ. В список её продуктов входят Phoenix SecureCore, Phoenix SecureCore for Servers, ServerBMC, Phoenix OmniCore, FirmCare и утилиты UEFI/BIOS.

Кроме инженерных знаний, приобретение Phoenix Technologies предоставит Lenovo доступ к существующим связям этого разработчика микропрограммного обеспечения с крупными поставщиками микросхем.