Lenovo купила разработчика, чей BIOS установлен в миллионы ПК по всему миру

Любому компьютерному энтузиасту хотя бы раз в жизни приходилось иметь дело с Phoenix BIOS в процессе работы с ПК. Теперь этот бренд и сама компания по разработке микропрограммного обеспечения будут принадлежать Lenovo. По словам компании, это приобретение даст ей «прямой контроль над микропрограммным обеспечением во всём портфеле ПК, а позже и в других устройствах с поддержкой ИИ».
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Lenovo завершила приобретение подразделения Phoenix Technologies по разработке микропрограммного обеспечения. Сделка охватывает подразделение Phoenix по разработке BIOS, зарегистрированное в Дублине, Ирландия, включая соответствующую интеллектуальную собственность и опыт в области микропрограммного обеспечения. Микропрограммное обеспечение BIOS/UEFI запускается ещё до старта операционной системы и обрабатывает такие процессы, как инициализация оборудования, функции безопасности, настройки платформы и обновления.
«Переводя разработку микропрограммного обеспечения в собственное подразделение, мы укрепляем наши основные инженерные возможности и получаем больший контроль над одним из наиболее важных уровней вычислительной работы. Это позволит нам ускорить инновации, повысить безопасность и углубить вертикальную интеграцию, а также добиться значительной экономии затрат. Благодаря своему богатому опыту и лидерству в области микропрограммного обеспечения, Phoenix Technologies привносит уникальный опыт, который ещё больше укрепит наш портфель», — заявил представитель Lenovo.
Компания Phoenix Technologies более 20 лет является одним из поставщиков BIOS для Lenovo. Многие годы она разрабатывала базовую систему ввода-вывода для ноутбуков ThinkPad, поэтому эта сделка является скорее продолжением существующих отношений с поставщиком, а не новым техническим партнёрством.
Компания была основана в 1979 году и все эти годы занималась разработкой микропрограммного обеспечения для компьютеров, планшетов, ноутбуков, серверов, встроенных систем и других вычислительных платформ. В список её продуктов входят Phoenix SecureCore, Phoenix SecureCore for Servers, ServerBMC, Phoenix OmniCore, FirmCare и утилиты UEFI/BIOS.
Кроме инженерных знаний, приобретение Phoenix Technologies предоставит Lenovo доступ к существующим связям этого разработчика микропрограммного обеспечения с крупными поставщиками микросхем.
Источник: