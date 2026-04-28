Sapphire выпустила «беспроводные» видеокарты Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink на мировой рынок

Компания Sapphire выпустила в глобальную продажу серию видеокарт Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink, в которых реализована технология питания без использования кабелей. Стандартная версия Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition стоит $989, а версия Polar Edition (в белом цвете) оценивается в $999. Ранее эти видеокарты уже поступили в продажу в Китае, просто Sapphire наконец-то осознала, что у неё есть клиенты и в других странах.

Источник изображений: VideoCardz / Sapphire

К видеокартам предлагаются соответствующие материнские платы Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink. Стандартная версия стоит $399, а вариант Polar Edition — $419.

Технология питания PhantomLink подразумевает прямую подачу питания на графический процессор. Вместо подключения кабелей питания к видеокарте, питание подаётся через материнскую плату. Компания Sapphire указывает на оснащение видеокарт специальным ножевым разъёмом PhantomLink, который, по сути, представляет собой коннектор GC-HPWR. Он совместим не только с материнскими платами Sapphire. Карты можно использовать, например, с материнскими платами BTF от Asus.

Видеокарты Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink предлагают те же основные характеристики, что и обычные модели Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT. Они оснащены 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт, с поддержкой 256-битной шины, графическим чипом с 4096 потоковыми процессорами и 64 ускорителями трассировки лучей. Игровая частота GPU заявлена на уровне 2520 МГц, а Boost-частота составляет до 3060 МГц.

Sapphire также указывает несколько особенностей материнских плат X870EA PhantomLink. Они включают радиаторы слотов M.2, устанавливающиеся без использования инструментов, дисплей POST-кодов для отладки, кнопки сброса CMOS и обновления BIOS, а также подсветку Nitro Glow ARGB, управляемую с помощью программного обеспечения TriXX.

Для видеокарт производитель заявляет возможность мониторинга питания через приложение TriXX, отмечает использование более эффективных термопрокладок, а также изменения в конструкции решётки для версии Polar Edition.

Теги: sapphire, видеокарты, radeon rx 9070 xt, материнские платы, amd x870e
