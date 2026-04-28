Corsair выпустила кабель питания для видеокарт ThermalProtect 12V-2×6 со встроенным датчиком температуры

Компания Corsair выпустила кабель питания ThermalProtect 12V-2×6 для видеокарт, оснащённый встроенной защитой от перегрева. Он имеет сертификацию PCIe 5.1 и предназначен для передачи до 600 Вт мощности на GPU. Кабель отслеживает температуру в районе разъёма питания видеокарты и отключает подачу питания при достижении небезопасной температуры соединения.

Температурный датчик встроен в кабельную гребёнку, расположенную в 30 мм от коннектора. По словам Corsair, система работает без дополнительной настройки и активируется сразу после подключения кабеля. Кабель совместим с блоками питания, у которых есть собственный разъём 12V-2×6.

Компания предлагает кабель ThermalProtect по цене $24,99. Это вдвое дешевле кабеля Asus ROG Equalizer, который в американском интернет-магазине Asus продаётся за $49,99. При этом кабель Asus совместим только с блоками питания ROG Thor III 2026 года и ROG Strix Platinum. В свою очередь кабель питания от Corsair совместим с любыми блоками питания, оснащёнными родным разъёмом 12V-2×6. Производитель так и сообщает: «любой блок питания с разъёмом 12V-2×6» (цитата по VideoCardz).

Кабель ThermalProtect от Corsair продаётся отдельно. Производитель не включает его в комплект поставки ни с одним блоком питания. Это значит, что пользователям придётся покупать его отдельно, даже если у них уже есть совместимый блок питания от Corsair или стороннего производителя.

Кабель ThermalProtect предлагается в чёрном и белом вариантах исполнения. Его длина составляет 650 мм. Он оснащён двуцветными коннекторами, которые позволяют убедиться в правильности подключения. На кабель распространяется двухлетняя гарантия. Его уже можно приобрести в интернет-магазине Corsair и у официальных розничных продавцов.

Не только Corsair и Asus предлагают кабели питания 12V-2×6 с усиленной защитой. Аналогичные продукты выпустили компании ASRock, Gigabyte и MSI. Выше представлен список всех подобных кабелей питания. Следует отметить, что универсальную совместимость предлагает только кабель от Corsair, а решения от Asus и MSI не оснащены температурными сенсорами.