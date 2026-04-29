ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением

Новый этап внедрения единого стандарта зарядки в Европейском союзе (ЕС) вступил в силу. С 29 апреля все новые модели ноутбуков в ЕС обязаны поддерживать зарядку через USB Type-C. Исключение — устройства мощностью свыше 100 Вт: мощные игровые ноутбуки по-прежнему могут использовать традиционные разъёмы питания. По оценкам ЕС, единый стандарт зарядки сэкономит потребителям 250 млн евро в год.

Формально USB Type-C поддерживает кабели мощностью до 240 Вт, но такие кабели до сих пор редки. В 2022 году, когда закон принимали, их было ещё меньше — отсюда и возник порог в 100 Вт. Для компактных устройств — смартфонов, камер и планшетов — зарядка через USB Type-C обязательна в ЕС с 2024 года. Именно это требование вынудило компанию Apple отказаться от фирменного разъёма Lightning. Теперь норма распространилась на ноутбуки, и переход на USB-C в этой категории, как ожидается, ускорится.

USB-C износоустойчивее прежних компактных стандартов USB и более универсален. Одной такой зарядкой можно питать самые разные устройства. ЕС рассчитывает, что единый стандарт сократит электронные отходы и снизит расходы потребителей.