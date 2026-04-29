«Яндекс» нарастил выручку, прибыль и подписчиков, но «временно» просел в ключевом сегменте

Российский интернет-гигант «Яндекс» опубликовал финансовый отчёт по итогам I квартала 2026 года — компания нарастила выручку, прибыль и показатели подписочных сервисов. Из-за изменений в расчётах в ключевом сегменте временно обозначилась отрицательная динамика.

Выручка «Яндекса» за I квартал составила 372,7 млрд руб., что соответствует росту на 22 % год к году; показатель EBITDA за тот же период увеличился на 50 % до 73,3 млрд руб., что составляет 19,7 % от выручки или на 3,7 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль достигла 34,7 млрд руб. — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. На 9 % до 115,4 млрд руб. увеличился оборот от услуг по рекламе и продвижению. Выручка от подписки «Яндекс Плюс» выросла на 29 % и составила 25,9 млрд руб. Принято решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года из расчёта 110 руб. за акцию или всего 42 млрд руб.; будет также рассмотрен вопрос об обратном выкупе акций для программы мотивации сотрудников — в ближайшие два года на это планируется направить до 50 млрд руб.

В ключевом сегменте «Поисковые сервисы и ИИ» выручка за отчётный период снизилась на 1 % до 122,6 млрд — это в «Яндексе» объяснили «изменениями во внутригрупповых расчётах» и пообещали во второй половине года улучшить динамику. Скорректированный EBITDA снизился на 6 % до 52,9 млрд. Входящий в сегмент сервис ИИ-помощника «Алиса AI» в компании назвали «самой быстрорастущей российской нейросетью»: аудитория платформы увеличилась на 24 % до 24 млн человек. Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла 69,8 %; 48,3 млн человек пользуются быстрыми ответами ИИ в поисковой выдаче. Начала работать рекомендательная технология ARGUS для «персонализации, ранжирования и существенно более точного таргетирования рекламы». Открыто подразделение, которое разрабатывает механизмы электронной коммерции в «Алису AI» — за эти функции отвечает Yandex Commerce Protocol (YCP).

Сегмент «Городские сервисы: Райдтех, Электронная коммерция и Доставка» показал рост выручки на 18 % до 210,5 млрд руб.; скорректированный EBITDA увеличился сразу на 161 % и составил 21,5 млрд руб. Активная аудитория «Городских сервисов» выросла достигла 60,6 млн человек, что соответствует росту на 16 %. Выручка сегмента «Персональные сервисы», в который выходят развлекательная и финансовая платформы, увеличилась на 30 % и составила 62,4 млрд руб. Направление «Яндекс Плюс» показало рост дохода на 8 % до 32,2 млрд руб. Компания активно инвестирует в контентные партнёрства и новые разработки, вкладывается в продвижение на новых рынках, поэтому маржинальность увеличивается сдержанными темпами.

Блок «Б2Б Тех», включающий услуги для бизнес-клиентов, нарастил доход на 36 % до 13,6 млрд руб.; скорректированный EBITDA увеличился на 49 % и составил 2,6 млрд руб. В этом сегменте востребованы решения в области искусственного интеллекта, сервисы безопасности, средства для работы с данными и решения автоматизации бизнес-процессов. В сегменте «Автономные технологии» выручка составила 0,1 млрд руб.; убыток по скорректированному EBITDA достиг 5,4 млрд руб., и это рост на 76 %. Такая динамика объясняется активными инвестициями в технологии автономного движения: роботов-доставщиков, роботраков и роботакси. Наконец, по сегменту «Прочие сервисы и инициативы», куда, в частности, входят образовательные проекты, выручка уменьшилась на 6 % до 3,1 млрд, а убыток по скорректированному EBITDA уменьшился на 86 % до 1,8 млрд руб.