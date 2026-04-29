Anthropic добавила в Claude интеграцию с инструментами для творчества Adobe, Blender и другими

Компания Anthropic обновила ИИ-модель Claude, добавив новые коннекторы (интеграции инструментов), которые будут полезны для творческих специалистов. В обновлении заявлены интеграции с Ableton, Adobe, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena и Wire, SketchUp и Splice.

Коннекторы — это инструменты, с помощью которых Claude может получать доступ к другим платформам и помогать пользователям в выполнении их задач. По словам представителей Anthropic, Claude открывает перед творческими людьми новые возможности для работы и реализации масштабных проектов.

Интеграция с Ableton позволяет задавать вопросы об официальной документации по продуктам Live и Push.

Интеграция с Adobe делает доступными более 50 инструментов в приложениях Creative Cloud, таких как Photoshop, Premiere и Express.

Интеграция с Affinity — коннектор Affinity позволяет автоматизировать повторяющиеся производственные задачи и создавать собственные функции.

Интеграция с Autodesk Fusion позволяет подписчикам Fusion создавать и изменять 3D-модели с помощью диалогового интерфейса Claude.

Интеграция с Blender — коннектор Blender добавляет интерфейс на основе естественного языка для Python API. Пользователи могут анализировать и отлаживать сцены в Blender, создавать скрипты для пакетного применения изменений к объектам и добавлять новые инструменты в интерфейс Blender. Также доступна документация по Blender.

Интеграция с Resolume Arena и Wire позволяет художникам управлять Arena, Avenue и Wire в режиме реального времени с помощью естественного языка.

Интеграция с SketchUp — пользователи могут описать Claude свою идею в качестве отправной точки для создания 3D-модели, а затем открыть её в SketchUp для доработки.

Интеграция с Splice — музыкальные продюсеры могут искать в каталоге Splice бесплатные композиции.

По словам Anthropic, Claude может быть полезен для решения множества творческих задач, в том числе для обучения работе со сложными инструментами, написания скриптов и плагинов для программного обеспечения, преобразования форматов и реструктуризации данных, а также для выполнения повторяющихся производственных задач.