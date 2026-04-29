Опубликована подробная инструкция по установке Linux на PlayStation 5 — но сделать это смогут не все

Энтузиаст Энди Нгуен (Andy Nguyen), который ранее похвастался установкой полноценной Linux на Sony PlayStation 5, опубликовал пошаговую инструкцию по запуску этой платформы на приставке для всех жалеющих. Но сделать это смогут не все.

Источник изображения: Andy Nguyen

Источник изображения: Andy Nguyen

Установить Linux можно только на PS5 в версии с лазерным приводом и прошивкой версий 3.00, 3.10, 3.20, 3.21 и 4.00, 4.02, 4.03, 4.50, 4.51, причём поддержка накопителей формата M.2 доступна только в версиях 4.XX. Существуют способы понизить версию прошивки PS5 до одной из поддерживаемых, но срабатывают они не всегда. Владельцы подходящих для установки бесплатной платформы приставок могут выполнить все указанные в инструкции шаги и получить полноценную Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon с ядром Linux 7.

Интересно, что при установке Linux обеспечивается широкая поддержка аппаратных компонентов PS5: есть возможность управлять распределением видеопамяти, вентиляторами и переключать режимы ускорения — всё, конечно же, через терминал или редактирование текстовых файлов конфигурации. Остаются и некоторые нюансы — например, для работы беспроводной сети может потребоваться ручная перезагрузка адаптера WLAN; через встроенный адаптер не работают контроллеры Sony DualSense, но хорошо взаимодействуют с внешним. В разрешениях 1080p, 1440p и 4K пока поддерживается только частота обновления экрана 60 Гц, но в перспективе появится и 120 Гц.

Главная проблема — при перезагрузке PS5 пользователь оказывается не в среде Linux, а в стандартном интерфейсе PlayStation, и для возврата придётся повторять всю процедуру заново. С другой стороны, стандартная прошивка при установке Linux не повреждается, и приставкой можно снова пользоваться как обычно.

Теги: sony, playstation, linux
sony, playstation, linux
