Российские компании начали судиться с работниками из-за использования ИИ, но перспективы дел сомнительны

Российские компании всё чаще подают в суд на нерадивых работников, которые выполняют задачи с помощью сервисов искусственного интеллекта, не контролируя результатов, чем наносят ущерб работодателям. Суды, однако, чаще встают на сторону трудящихся, потому что обращение к ИИ трудовыми договорами обычно не запрещается, пишет РБК.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Приводятся несколько примеров, когда работники компаний причиняли им ущерб, бездумно используя ИИ. В одном из случаев продакт-менеджер стартапа настраивал по инструкции чат-бота облачный сервис и удалил почти все данные на серверах компании. Её работа на несколько дней была парализована, а вместо экономии пришлось нанимать специалистов по восстановлению данных из резервных копий. В другом случае бизнесмен нанял консультанта для анализа нового направления — тот быстро предоставил отчёт на 50 страниц, в котором не учитывались предоставленные заказчиком данные, ответы на некоторые вопросы не давались, а в стиле явно угадывалось присутствие ИИ. Злоупотреблять ИИ стали и чиновники — так, патентный поверенный одной из компаний уже начал получать составленные ИИ отказы, в которых приводятся сомнительные нормы и нет твёрдой логики.

Сегодня 45 % россиян уже применяют ИИ в работе, гласит исследование, и ещё 36 % делают это особенно активно. Чаще всего ИИ используется для сбора данных, написания текстов и выполнения иных задач творческого характера. Последнее, к слову, также представляет угрозу для заказчика: генерация изображений в стиле известных художников может повлечь судебные иски. Работодатели пытаются судиться с работниками, которые выполняют поставленные задачи и помощью ИИ, не проверяя результатов, но в судах часто отказывают. Применение ИИ в трудовых договорах часто не регламентируется, поэтому оцениваются не инструменты, а результаты работы — и если компания их приняла, то и бремя последствий ложится на неё саму.

Ещё одно опасное направление — атака «нейроюристов». Пытаясь сэкономить на адвокатах, предприниматели начинают оперировать документами со ссылками на несуществующие законы. Известны случаи, когда суды в Дубае и США уличали юристов в том, что они ссылались на несуществующие законы или прецеденты. А в Великобритании сотрудники компаний завалили трудовые трибуналы составленными ИИ жалобами — по форме они звучат убедительно, но факты в них искажены.

Чтобы разобраться в некачественном ИИ-контенте, у работодателя уходят часы, то есть, казалось бы, сэкономленное время оборачивается издержками — затратами времени и труда на проверку и переписывание. Возможно, в перспективе в компаниях появится должность ИИ-контролёра — человека, который будет проверять подобные материалы. Пока же руководителям бизнеса рекомендуют ограничивать работников доступом к безопасному внутреннему контуру и закреплять правила работы в трудовых договорах, поскольку Трудовой кодекс сферу ИИ пока не регулирует. На практике ИИ годится только для подготовки черновиков, а на настоящую экспертную работу пока способен только человек.

Теги: ии, россия, судебное разбирательство
