NPC в Gothic Remake будут относиться к убийцам и ворам так же строго, как и в классической «Готике»

Руководитель Alkimia Interactive Райнхард Полличе (Reinhard Pollice) в интервью PC Gamer рассказал о работе системы преступности в ремейке культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

В «Готике» атаки в ближнем бою имеют нелетальный характер, и возможность добить врага появляется лишь после вывода его из строя. Однако даже среди преступников и культистов убийство считается чем-то предосудительным.

Ремейк останется верен духу оригинальной игры. Полличе подтвердил: у нападения на NPC в Gothic Remake будут последствия. Молва о том, что герой атакует кого попало, разнесётся по всей фракции, и люди просто перестанут с вами говорить.

NPC запомнят, если вы атаковали кого-то без причины

По словам Полличе, побеждённых NPC можно не только добивать, но и обворовывать, однако добытые таким образом вещи всегда будут помечены как украденные, так как на самом деле не принадлежат протагонисту.

У игроков будет шанс восстановить репутацию после совершения преступлений, но для этого придётся раскаяться: «Чтобы наладить отношения с парнем, которого вы вырубили, нужно будет вернуть ему [украденное]».

Широта возможностей в «Готике» позволяет решать проблемы разными способами, ремейк пойдёт по этому же пути

Задобрить агрессивных зверей в дикой природе не получится (убьют и съедят при первой же возможности), однако ремейк позволит натравить их друг на друга: например, с помощью приманки.

Gothic Remake выйдет 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают рукотворный и отзывчивый мир, новые истории и расширение старых, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский.

Теги: gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
