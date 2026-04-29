Еврокомиссия, являющаяся исполнительным органом Евросоюза, обвинила компанию Meta✴ Platforms в неспособности оградить детей от своих сервисов. На этом фоне регулятор инициировал расследование, которое может закончиться для гиганта соцсетей крупными штрафами.

На этой неделе Еврокомиссия опубликовала предварительные результаты проведённого расследования в отношении Meta✴. В них сказано, что американская компания, владеющая соцсетями Facebook✴ и Instagram✴, не соблюдает собственную политику, в соответствии с которой регистрироваться на упомянутых площадках могут люди, возраст которых не менее 13 лет.

«В приложениях нет эффективных средств контроля для проверки правильности самостоятельно указанной даты рождения», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Там также сказано, что используемый Meta✴ инструмент выявления пользователей младше 13 лет с целью последующего удаления их аккаунтов «сложен в использовании и неэффективен».

Meta✴ и другие технологические компании по всему миру находятся под давлением со стороны регуляторов разных стран, которые принуждают платформы делать больше для предотвращения доступа детей к своим сервисам. В то время как некоторые страны стремятся к полному запрету соцсетей, Евросоюз в основном сосредоточен на обеспечении соблюдения действующего в регионе свода правил регулирования контента в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

Предварительное заключение Еврокомиссии по данному вопросу активизирует расследование в отношении Meta✴, которое было начато ещё в мае 2024 года. Теперь Meta✴ должна защитить себя от выдвинутых обвинений и, возможно, предложить меры, которые позволят устранить замечания регулятора. Напомним, DSA обязывает цифровые платформы бороться с незаконным или вредоносным контентом под угрозой штрафов, размер которых может достигать 6 % глобального оборота компании за год. В рамках DSA также предусматривается установка возрастных ограничений на доступ к сервисам, на которых публикуется контент для взрослых.