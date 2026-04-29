Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики пиратского экшена Windrose сосредоточились на исправлении игры — новый контент придётся ждать как минимум полгода

Разработчики из узбекистанской студии Kraken Express (в прошлом Windrose Crew) рассказали, что ждёт их кооперативный пиратский симулятор выживания Windrose на волнах раннего доступа в ближайшем будущем.

До конца этой недели или на следующей для Windrose выйдет обновление с более чем 50 важными исправлениями и доработками, а именно:

  • решением проблем с соединением;
  • снижением использования ЦП на серверах и клиентах во время простоя;
  • снижением нагрузки на HDD/SSD во время игры;
  • улучшением производительности и повышением стабильности.

Создатели Windrose также допускают, что в патч войдёт улучшение облачных сохранений Steam — более надёжное решение для системы резервного копирования. Усовершенствование обернётся сбросом настроек игры.

После выпуска этого патча Kraken Express сосредоточится на первом большом контентном обновлении Windrose — с новым биомом («Пепельные земли») и обогащением существующих механик.

В Kraken Express нацелены сделать будущий апгрейд «действительно крупным и значимым» — на его разработку команде потребуется по меньшей мере полгода. Дополнительными подробностями поделятся через месяц−два.

Кроме того, для сбора обратной связи и помощи с решением технических проблем Kraken Express открыла платформу Windrose.support. Сайт включает базу знаний, форму жалоб на ошибки и возможность делиться своими идеями по игре.

Windrose вышла 14 апреля в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 87 %), а продажи за неделю превысили миллион копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windrose, kraken express, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
