Разработчики пиратского экшена Windrose сосредоточились на исправлении игры — новый контент придётся ждать как минимум полгода

Разработчики из узбекистанской студии Kraken Express (в прошлом Windrose Crew) рассказали, что ждёт их кооперативный пиратский симулятор выживания Windrose на волнах раннего доступа в ближайшем будущем.

До конца этой недели или на следующей для Windrose выйдет обновление с более чем 50 важными исправлениями и доработками, а именно:

решением проблем с соединением;

снижением использования ЦП на серверах и клиентах во время простоя;

снижением нагрузки на HDD/SSD во время игры;

улучшением производительности и повышением стабильности.

Создатели Windrose также допускают, что в патч войдёт улучшение облачных сохранений Steam — более надёжное решение для системы резервного копирования. Усовершенствование обернётся сбросом настроек игры.

После выпуска этого патча Kraken Express сосредоточится на первом большом контентном обновлении Windrose — с новым биомом («Пепельные земли») и обогащением существующих механик.

В Kraken Express нацелены сделать будущий апгрейд «действительно крупным и значимым» — на его разработку команде потребуется по меньшей мере полгода. Дополнительными подробностями поделятся через месяц−два.

Кроме того, для сбора обратной связи и помощи с решением технических проблем Kraken Express открыла платформу Windrose.support. Сайт включает базу знаний, форму жалоб на ошибки и возможность делиться своими идеями по игре.

Windrose вышла 14 апреля в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 87 %), а продажи за неделю превысили миллион копий.