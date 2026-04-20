Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков

Пиратский симулятор выживания Windrose, поступивший в ранний доступ 14 апреля, разошёлся тиражом свыше одного миллиона копий. Об этом рассказали его разработчики из узбекистанской студии Kraken Express.

Источник изображений: Kraken Express

В своём свежем обращении создатели Windrose поблагодарили игроков за поддержку, терпение и понимание. Авторы заверили, что в перерывах между работой над патчами они находят время для чтения отзывов и предложений геймеров.

«[…] смотрим ваши видео и стримы и, если честно, иногда пускаем скупую и очень суровую пиратскую слезу. Ведь теперь, когда игра вышла, вы разделяете с нами мечту об увлекательном пиратском приключении. Ну и из-за кабанов тоже, да», — признались авторы.

На прошедших выходных Windrose также достигла новой вершины пикового онлайна: по данным сервиса SteamDB, 19 апреля в пиратском симуляторе выживания одновременно находилось 222,1 тыс. пользователей.

Источник изображения: SteamDB

Стартовая версия Windrose доступна для покупки в Steam и EGS (до 21 апреля её можно купить за 1259 рублей). Напомним, за первые двое суток с запуска раннего доступа продажи проекта по всему миру превысили 500 тыс. копий.

Теги: windrose, kraken express, симулятор выживания, продажи игр
