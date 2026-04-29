В Apple iOS 27 появятся ИИ-инструменты для редактирования фото

Apple планирует внести существенные обновления в набор встроенных функций редактирования изображений на iPhone, iPad и компьютерах Mac, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Новые возможности будут основаны на алгоритмах искусственного интеллекта, что поможет производителю эффективнее конкурировать с экосистемой Google Android.

Новые функции для редактирования изображений появятся в составе пакета Apple Intelligence на iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые выйдут это осенью. Google уже не первый год предлагает средства редактирования картинок с использованием ИИ: удаление объектов с фотографий, уменьшение размытия и расширение кадра; собственные решения есть и у Samsung на её смартфонах Galaxy.

Сейчас приложение «Фото» от Apple предлагает четыре основных функции редактирования: «Настройка» (Adjust), «Фильтры» (Filters), «Обрезка» (Crop) и «Очистить» (Clean Up). С обновлением ПО в наборе появится раздел «Инструменты Apple Intelligence», в котором будут функции «Расширить» (Extend), «Улучшить» (Enhance), «Перекадрировать» (Reframe) и «Очистить» (Clean Up). Функция «Расширить» позволит дорисовать контент за пределами исходного кадра; пользователь сможет уточнить, сколько и с какой стороны добавить. «Улучшить» поможет в автоматическом режиме скорректировать цвет, освещение и общее качество изображения. «Перекадрировать» предназначается для пространственных фотографий, используемых гарнитурой Vision Pro — эта функция позволит изменить перспективу после того, как снимок уже сделан.

Сейчас эти функции находятся на этапе разработки, утверждают источники издания, и не всё пока работает надлежащим образом — сообщается о сложностях в работе опций «Расширить» и «Перекадрировать». Если своевременно наладить их работу не удастся, Apple может перенести их выпуск для широкой аудитории на более поздний срок. Ранее пользователи уже жаловались на недостаточно качественную работу функции «Очистить» — она может оставлять артефакты, искажать картинку или заполнять место удалённого объекта неточными деталями.

Пока приоритетами для Apple являются усовершенствованный вариант голосового помощника Siri и некоторые другие новые функции пакета Apple Intelligence; компания также стремится повысить общую производительность своих ОС: увеличить время автономной работы и уменьшить число ошибок после крупного обновления интерфейса в прошлом году.