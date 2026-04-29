Подразделение Amazon Web Services (AWS) представило собственного помощника с искусственным интеллектом для ПК — это личный рабочий компаньон, способный работать непрерывно и в фоновом режиме, постоянно наращивая персональный контекст.

ИИ-агент Amazon Quick умеет управлять файлами на компьютере, электронной почтой, календарями и рабочими онлайн-инструментами, такими как Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Zoom и Salesforce с анализом контекста. Он умеет писать электронные письма, создавать текстовые документы и презентации, генерировать аналитические выводы и автоматизировать некоторые повторяющиеся задачи. Выгодным отличием Amazon Quick от некоторых существующих аналогов является то, что он не относится к какой-либо закрытой экосистеме, а выступает как универсальный инструмент.

Приложение умеет автоматизировать рабочие процессы в браузере и подключаться к средствам разработки, в том числе к Amazon Kiro CLI и Anthropic Claude Code. Он также создаёт графы знаний для любого пользователя, охватывая его предпочтения, контакты с коллегами, бизнес-контекст и данные организаций, к которым у него есть доступ. Amazon Quick характеризуется как проактивный помощник, «отслеживающий происходящее в ваших приложениях, информации и данных и выявляющий то, что требует внимания».

Первыми клиентами приложения стали GoDaddy, AstraZeneca, BMW, Southwest Airlines и сама Amazon — они подтвердили, что некоторые многочасовые задачи теперь выполняются за считанные минуты. Amazon Quick предлагается в рамках нескольких тарифных планов — от бесплатного до корпоративного с ежемесячной абонентской платой.