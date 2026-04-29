Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны

Мобильный чип Google Tensor G6, который будет использоваться в смартфонах серии Pixel 11, получит передовые ядра центрального процессора, представленные компанией Arm во второй половине 2025 года. При этом графическая подсистема останется прежней — модели 2021 года. Об этом сообщил в комментариях инсайдер под псевдонимом Mystic Leaks.
Конкретная конфигурация ядер пока неизвестна, но есть сведения, что чип Google Tensor G6 будет включать минимум одно ядро Arm C1-Ultra с тактовой частотой 4,11 ГГц, четыре C1-Pro на 3,38 ГГц и два C1-Pro на 2,65 ГГц. Компания Arm представила архитектуру C1 во второй половине года, но они уже появились в составе платформы MediaTek Dimensity 9500. При этом графической подсистемой будет Imagination PowerVR C-Series CXTP-48-1536, которая дебютировала ещё в 2021 году.
Для сравнения, в Tensor G5 используется архитектура 1+5+2 на ядрах соответственно Arm Cortex-X4, Cortex-A725 и Cortex-A520. Новые C1-Pro производительнее, чем A725, и даже с пониженной тактовой частотой он будут быстрее, чем A520 — эти, в свою очередь, сопоставимы с C1-Nano, от которых Google вообще отказалась. Прежние слухи указывали на конфигурацию центрального процессора 1+6, что указывает только на одно основное ядро C1-Ultra; появлялись также сведения, что энергоэффективность графического процессора компания повысила.
