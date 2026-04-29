Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами

Компания Caviar выпустила Rose Collection — серию кастомизированных моделей iPhone 17 Pro и Pro Max с эффектным нежно-розовым корпусом. Коллекция включает четыре дизайна: «Секс в большом городе», «Розовый лотос», «Королева шипов» и «Офелия». Каждая модель выполнена в определённой тематике, вдохновлённой женственностью, модой и роскошью. Цены начинаются от $8200 и достигают $20 270, что делает эту линейку одним из самых дорогих предложений в сегменте смартфонов.

Источник изображений: Caviar

В модели «Секс в большом городе» (Sex and the City) стоимостью от $8840 Caviar дополнила розовый корпус узором в виде каблуков и трёхмерным логотипом Apple из 18-каратного золота. Этот дизайн отражает стиль большого города и нацелен на тех, кто воспринимает моду как образ жизни. Модель выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров.

«Розовый лотос» (Pink Lotus) — самая дорогая модель в коллекции, её цена начинается от $20 270. Корпус покрыт золотом 999 пробы и украшен 84 натуральными бриллиантами и перламутровыми вставками. Дизайн вдохновлён цветком лотоса, символом чистоты и гармонии в восточных культурах. Доступно всего 14 подобных экземпляров, что делает «Розовый лотос» одной из самых редких версий в коллекции.

Модель «Королева шипов» (Queen of Thorns) вдохновлена эстетикой модерна Альфонса Мухи, она фокусируется на романтике и элегантности. Корпус устройства покрыт эмалированными розами, которые дополнены позолоченным логотипом Apple. Эта версия также выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров и стоит от $8200.

«Офелия» (Ophelia) стоимостью от $10 270 выделяется золотыми акцентами, высококачественной телячьей кожей и нежной розовой эмалью. Название отсылает к всемирно известному персонажу Шекспира в стремлении отразить чувство утончённой красоты и поэтического вдохновения. Тираж модели ограничен 19 экземплярами.

Все модели линейки Caviar Rose Collection поставляются в премиальной упаковке, включающей интерактивную коробку и покрытый 24-каратным золотом ключ.

Ранее Caviar представила смартфон iPhone 17 Pro Steve Jobs Edition, отдающий дань уважения первому iPhone, выпущенному в 2007 году. Телефон отличается ностальгическим черно-серебристым дизайном, вдохновлённым оригинальным iPhone. Caviar включила подлинный фрагмент культовой чёрной водолазки Стива Джобса (Steve Jobs) в логотип Apple на задней панели устройства.

Теги: apple, caviar, роскошь
