Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium

Разработчики из независимой чешской студии Amanita Design (Machinarium, Botanicula, Chuchel) объявили дату выхода своей следующей игры — трёхмерной приключенческой головоломки Phonopolis.

Напомним, Phonopolis была представлена ещё весной 2022 года и до сих пор сроков выхода не имела, хотя летом 2024-го разработчики говорили, что планируют закончить игру в течение двух лет.

Как стало известно, Phonopolis поступит в продажу уже 20 мая 2026 года только для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), хотя второй тизер сообщал о мультиплатформенном релизе. Анонс сопровождался новым трейлером.

События Phonopolis развернутся в построенном из картона антиутопическом городе Фонополис, жители которого рискуют превратиться в безмозглых слуг авторитарного Лидера, если ему не помешать.

Опасность осознаёт только главный герой — юный мусорщик Феликс. Игрокам предстоит взаимодействовать с картонной средой, решать интегрированные в окружающий мир головоломки и избавлять город от гнёта Лидера.

Обещают весёлое и беззаботное приключение о социальном манипулировании и индивидуализме, художественный стиль в духе авангардного искусства, анимацию со скоростью 12 кадров/с и текстовый перевод на русский.

В преддверии релиза Phonopolis получила бесплатную демоверсию (99 % положительных обзоров в Steam) и попала в список желаемого более чем к 100 тыс. пользователей сервиса Valve.