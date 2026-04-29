Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет

В Москве на майские праздники могут отключить мобильный интернет в целях безопасности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По данным одного из источников, отключения намечены на 5, 7 и 9 мая, другой источник утверждает, что отключения будут только 7 мая — в день репетиции парада Победы, — и 9 мая по случаю самого парада.

В прошлом году перед 9 мая в столице также были отключения мобильного интернета. О предстоящих ограничениях работы мобильного интернета с 7 по 9 мая тогда за день до этого предупредила пресс-служба мэра столицы. Также о возможных проблемах в работе мобильного интернета и связи на майские праздники москвичей предупреждали сервисы «Яндекса», Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат», Lamoda, Билайн, МТС и другие компании, пишет Forbes. На данный момент операторы связи отказываются комментировать сообщения о предстоящих отключениях.

В начале прошлого месяца в Москве мобильный интернет был отключён более чем полторы недели «по соображениям безопасности». Тогда для пользователей действовали «белые списки» доступных сайтов, а ограничения полностью сняли только 24 марта.