Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет

В Москве на майские праздники могут отключить мобильный интернет в целях безопасности, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По данным одного из источников, отключения намечены на 5, 7 и 9 мая, другой источник утверждает, что отключения будут только 7 мая — в день репетиции парада Победы, — и 9 мая по случаю самого парада.

Источник изображения: Rodion Kutsaiev/unsplash.com

В прошлом году перед 9 мая в столице также были отключения мобильного интернета. О предстоящих ограничениях работы мобильного интернета с 7 по 9 мая тогда за день до этого предупредила пресс-служба мэра столицы. Также о возможных проблемах в работе мобильного интернета и связи на майские праздники москвичей предупреждали сервисы «Яндекса», Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат», Lamoda, Билайн, МТС и другие компании, пишет Forbes. На данный момент операторы связи отказываются комментировать сообщения о предстоящих отключениях.

В начале прошлого месяца в Москве мобильный интернет был отключён более чем полторы недели «по соображениям безопасности». Тогда для пользователей действовали «белые списки» доступных сайтов, а ограничения полностью сняли только 24 марта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: мобильный интернет, москва, россия
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
