Обзор OnePlus Nord 6: смартфон среднего класса почти с флагманской мощью

Мы каждый год пишем о смартфонах OnePlus, но, как правило, не уходим в сторону от флагманских номерных устройств. А сегодня мы затронем тему серии Nord. Это гаджеты среднего класса, всегда с одинаковыми акцентами: высокая производительность в сочетании с емкой батареей. В качестве компромисса — камеры не самого высокого уровня.

Таков и OnePlus Nord 6, причем у него привычные сильные стороны выкручены на максимум — в индийской версии смартфона, к примеру, стоит батарея емкостью аж в 9000 мА·ч. У нас тут версия глобальная, с аккумулятором на 7500 мА·ч, но это тоже цифра, мягко говоря, немалая. Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ее скорее привычно видеть на субфлагманском устройстве, а не смартфоне среднего класса, который можно купить за 33-35 тысяч рублей. Еще и AMOLED-экран с частотой в 165 Гц — картина относительно недорогого геймерского смартфона с претензией на доминирование в своем сегменте вырисовывается предельно четко.

И вся эта прекрасная, теоретически, история происходит на фоне слухов о тихой ликвидации бренда, которые представители компании опровергли, но тревожные сигналы все же продолжают поступать. Сможет ли как-то поддержать падающую (вероятно) в пропасть компанию Nord 6 – мы поймем позже, посмотрев на статистику продаж. Здесь же просто постараемся ответить на вопрос, могут ли инженеры OnePlus на фоне кризиса создавать действительно хорошие смартфоны. Точнее — продолжать их создавать: последние примеры (OnePlus 15, OnePlus 15R) были крайне позитивны. Встает ли OnePlus Nord 6 в этот ряд?

⇡#OnePlus Nord Buds 4 Pro

Но прежде чем поговорить о новом смартфоне серии OnePlus Nord, посвятим пару строк TWS-наушникам из той же серии, представленным почти одновременно с OnePlus Nord 6. Речь о OnePlus Nord Buds 4 Pro.

Название длинное, громоздкое и с суффиксом Pro в этой гусенице слов, но пугаться не надо, речь идет о бюджетной модели, причем тоже с претензией на хитовый статус, как и сам смартфон, главный герой этого материала.

Наушники получили шумоподавление, сенсорное управление при касании чашечек, вполне приемлемо звучат (хотя и не слишком детализированно, с явным акцентом на низкие частоты) и отлично подходят для синхронизации со смартфонами OnePlus. Очень приличные наушники для модели ценой около трех тысяч рублей (на момент написания материала цена на маркетплейсах колебалась именно около этой отметки).

Технические характеристики

OnePlus Nord 6 OnePlus 15R HONOR 400 realme 16 Pro Infinix NOTE 60 Pro Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц 6,83 дюйма, AMOLED, 2800 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки (460 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 144 Гц Защитное стекло OnePlus Crystal Guard Corning Gorilla Glass 7i Нет информации AGC DT star D+ Gorilla Glass 7i Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,21 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 3,0 ГГц + 2 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 2 × ARM Cortex-A720, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon Prime, частота 3,8 ГГц + 6 × Oryon Performance, частота 3,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Adreno 825 Adreno 829 Adreno 720 Mali-G615 MC2 Adreno 810 Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 /2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE, нет информации о диапазонах Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 6.0 6.0 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на главном модуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, четыре светодиодные вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 28,5 Вт·ч (7500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 28,12 Вт·ч (7400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Размер 162,5 × 77,5 × 8,5 мм 163,4 × 77 × 8,1/8,3 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 162,6 × 77,6 × 7,8 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм Масса 210 граммов 213/219 граммов 184 грамма 192 грамма 202 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69K IP68/IP69K IP65/IP66 IP68/IP69K IP64 Операционная система Android 16, оболочка OxygenOS 16 Android 16, оболочка OxygenOS 16 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 16, оболочка XOS 16 Актуальная цена От 33 000 рублей От 40 000 рублей От 39 990 рублей От 24 000 рублей (на маркетплейсах), от 38 999 рублей (официальная розница) От 30 999 рублей

OnePlus Nord 6 оформлен в стиле остальных смартфонов бренда — очень просто, но при этом породисто.

На лаконичной задней панели хочется отметить не форму, декорации или еще что-то такое в этом духе (все здесь более чем обычно), а то, что небольшой и окрашенный в тон остальному корпусу островок камер почти не выступает над спинкой, — редкость по нынешним временам, когда все бренды соревнуются, у кого больше.

А вот в плане материалов OnePlus Nord 6, наоборот, скорее печалит. Хотя это слишком громкое слово — просто не впечатляет, соответствуя своему ценовому диапазону. Но хотя бы пластиковая спинка и пластиковые грани дополняются закаленным стеклом на лицевой панели, причем собственного авторства — OnePlus Crystal Guard. Про него известно не так уж много, но утверждается, что оно отличается высокой износоустойчивостью и невосприимчиво к царапинам. Тем не менее из коробки смартфон идет с наклеенной пленкой.

Корпус, независимо от использованных материалов, отличается высокой прочностью (заявлено соответствие стандарту MIL-STD-810H) и защитой от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K.

Цветовых вариаций две: черная и, как в нашем случае, мятная.

Гаджет получился довольно крупным (толщина — 8,5 мм) и тяжелым (210 граммов) — большинство конкурентов более невесомы. Но, надо признать, там и батареи стоят емкостью поменьше семи с половиной тысяч миллиампер-часов. Грани, как и лицевая панель вместе со спинкой, плоские, что позволяет смартфону выглядеть актуально, но не добавляет удобства в обращении. Он нескользкий, но заметно давит на ладонь и пальцы — при длительном обращении в течение дня устаешь.

Функциональные элементы вполне обычные, с добавлением одной дополнительной клавиши на левой грани, на которую можно повесить различные функции, от звуковых профилей до управления камерой. Клавиша различает однократное, двукратное и продолжительное нажатие, отчего ее назначение может меняться. По умолчанию, кстати, на ней «висит» активация «Пространства разума» (Mind Space), особого дневника с элементами ИИ (сохраняющего и систематизирующего скриншоты), который представлен на всех смартфонах

Комплект бедный – в коробке нет ни чехла, ни зарядного устройства. Только документация, скрепка для штырькового замка и кабель USB Type-A—USB Type-C.

OnePlus Nord 6 работает под управлением Android 16 с оболочкой Oxygen OS 16 — об этой системе мы уже рассказывали в обзорах OnePlus 15R и OnePlus 15, где она дебютировала, и в обзоре близкого по характеристикам OnePlus 15R.

Интерфейс оболочки Oxygen OS 16 на смартфоне OnePlus Nord 6

Напомню только, что Oxygen OS как таковая теперь попросту слегка перелицованная ColorOS (которая представлена на смартфонах OPPO) с парой специфических приложений и панелью Shelf, которая вызывается на экран смахиванием от середины экрана вниз. Работает система плавно, смартфон ожидаемо быстр. Занимает Oxygen OS 16 в памяти очень мало места – 8,65 Гбайт. Обещают до четырех лет системных обновлений и до шести лет обновлений безопасности, как и на других смартфонах бренда.

ИИ-функциональность смартфона OnePlus Nord 6

В состав Oxygen OS 16 входит несколько встроенных ИИ-функций, объединенных под именем OnePlus AI. Перечислим их:

ИИ-автор — редактирование текстов при помощи нейросетей.

— редактирование текстов при помощи нейросетей. Перевод с ИИ — как текстовый, так и голосовой на лету, но на данный момент русского языка среди представленных голосовых пакетов я не нашел.

— как текстовый, так и голосовой на лету, но на данный момент русского языка среди представленных голосовых пакетов я не нашел. Расшифровка голоса с ИИ — она как раз работает с русским языком.

— она как раз работает с русским языком. Редактирование фотографий с использованием инструментов «Компоновка с ИИ» (автоматическое кадрирование с применением фильтров), «Удаление с ИИ», «Портретный свет с ИИ» (собственно, функции уже описаны в названиях), «Идеальный снимок с ИИ» (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты замены лица на более удачное, причем достаточно удачно подстраивает освещение и цвет). Также можно повысить четкость, уменьшить смаз и удалить блики с фото — с различной эффективностью.

с использованием инструментов «Компоновка с ИИ» (автоматическое кадрирование с применением фильтров), «Удаление с ИИ», «Портретный свет с ИИ» (собственно, функции уже описаны в названиях), «Идеальный снимок с ИИ» (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты замены лица на более удачное, причем достаточно удачно подстраивает освещение и цвет). Также можно повысить четкость, уменьшить смаз и удалить блики с фото — с различной эффективностью. «Пространство разума» — тот самый дневник, который помогает вести нейросеть. В него вы можете сохранять скриншоты экрана и голосовые записи, которые смартфон распознает и дает в той или иной степени правильные комментарии; также можно вводить текст самостоятельно.

Сканер отпечатков тут оптический, довольно быстрый, но не работающий под водой или просто с влажными или жирными пальцами. Расположен он близко к нижней кромке экрана — классическая проблема недорогих смартфонов с экранными сканерами, гаджет приходится придерживать второй рукой или перехватывать в ладони. Зато есть тактильное подтверждение как удачного срабатывания сканера, так и неудачного, и вообще по тактильным ощущениям смартфон очень приятный — это уже классика для OnePlus. Имеется возможность продублировать сканер системой распознавания лица, работающей на основе фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В OnePlus Nord 6 установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2772 × 1272 точки. Плотность пикселей — 450 ppi. Никаких вопросов в этом отношении. Формат дисплея — 19,5:9. Частота обновления такая же высокая, как и у OnePlus 15 с OnePlus 15R, – повторюсь, несмотря на чуть более бюджетный статус, именно в «игровых» моментах Nord 6 стремится к флагманской и субфлагманской моделям бренда.

В интерфейсе и базовых приложениях выше 120 Гц частота не поднимается, и кажется, что это еще один смартфон, который поддерживает сверхвысокую частоту обновления исключительно «на бумаге» (таких очень-очень много). Но это не так, в некоторых играх экран реально «разгоняется» до 165 Гц — например, в Call of Duty Mobile и PUBG Mobile. Очень здорово и немного неожиданно. Технология LTPO здесь не поддерживается, так что частота «прыгает» большими скачками между 165, 120, 60 и 30 Гц, если включить «адаптивную» регулировку этого параметра. Впрочем, серьезных проблем я в этом не вижу, учитывая очень емкий аккумулятор, — экономить каждый процент заряда в данном случае не было прямой необходимости. Эффект ШИМ не досаждает — в заявленные 3840 Гц верится не слишком, но мерцание на низких (да и высоких, понятное дело) значениях яркости не досаждает.

Наши измерения (проводятся при искусственном свете светодиодных ламп, автоподстройка яркости в доступном для регулировки диапазоне отключена) показали предельный уровень статической яркости 852 кд/м2. В заявленный динамический пик в 1800 кд/м2 (на солнце или при воспроизведении HDR-контента) верится вполне — экран яркий без всяких но. А вот сертификации Dolby Vision в данном случае нет — подобная роскошь оставлена привилегией старших моделей.

В меню параметров экрана можно выставить и настроить темную тему (причем настройки гибкие, вплоть до индивидуальных к избранным приложениям), есть возможность поменять разрешение дисплея (либо предоставить менять его, в зависимости от ситуации, самому смартфону — по умолчанию он держит максимальное разрешение), включить режим «Защита глаз» с теплыми тонами и дополнительными настройками (тут можно выставить дополнительное ШИМ-затемнение, если вы все же замечаете мерцание). Можно менять цветопередачу, для чего предусмотрены четыре предустановки (падежи оставляем авторскими): «Яркие цвета» (по умолчанию), «Естественный» и два «Профессиональных» режима — «Кинематографический» и «Великолепный». Имеется возможность подстройки цветовой температуры под каждую из них. Также можно активировать автоматическую подстройку цветов под внешнее освещение. Я протестировал экран OnePlus Nord 6 с настройками «Яркие цвета», «Естественный» и «Кинематографический» при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.

В режиме «Яркие цвета» экран OnePlus Nord 6 работает по умолчанию. В нем цветовое пространство почти в точности соответствует стандарту DCI-P3, гамма оказывается на уровне 2,22 (в пределах нормы, кривые тоже ведут себя стабильно), цветовая температура незначительно повышена — на уровне 7 000-7 300 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение по таблице Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,12 при норме 3,00 и эталонном значении в пределах 2,00.

В естественном режиме цветопередачи цветовое пространство соответствует классическому охвату sRGB. Гамма чуть опускается, но остается в норме (2,18), кривые все так же стабильны. Цветовая температура близка к эталону. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 1,27 при эталоне в 2,00, напомню.

В кинематографическом режиме гамма и цветовое пространство те же, что и в режиме «Яркие цвета», но цветовая температура соответствует эталону. В итоге среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет всего 2,22 — при широкой цветовой гамме, напомню. Отличный показатель. В режиме «Великолепный», если что, экран ведет себя примерно так же, как в режиме «Яркие цвета», но с более широким охватом и повышенной яркостью в ущерб точности цветопередачи.

Звуковые возможности более-менее привычные. Стереодинамики реализованы по «гибридной» схеме (пара «разговорный + выделенный» с прорезью вывода звука на верхнюю грань для улучшения позиционирования). Мини-джек, разумеется, отсутствует. Зато имеется поддержка всех ключевых профилей Bluetooth (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, LDAC), смартфон не получил сертификацию Dolby Atmos. Сама по себе версия Bluetooth предельно актуальная — 6.0.

В OnePlus Nord 6 установлена аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Мы ее встречали год назад на IQOO Neo 10, и это пока единственное наше знакомство. Что же, пожалуй, именно с этим, несомненно удачным, геймерским смартфоном как раз сравнивать OnePlus Nord 6 уместнее всего.

Вычислительный блок Snapdragon 8s Gen 4 состоит из трех кластеров: одно высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,2 ГГц, три «средних» ARM Cortex-A720 частотой 3,0 ГГц и четыре условно «энергоэффективных» ARM Cortex-A720 частотой 2,0 ГГц. Графическая подсистема – Adreno 830 с тактовой частотой 1,1 ГГц, поддерживающая аппаратное ускорение трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 4-нм техпроцессу.

Когда смартфон среднего класса получает, по сути, субфлагманскую платформу, результаты тестирования производительности в сравнении с конкурентами довольно предсказуемы, как это было и с IQOO Neo 10 год назад. Подобные решения все еще редкость для этого уровня, так что отрыв от конкурентов, которые получают, как правило, куда менее мощные чипсеты, весьма серьезный. В сравнение мы даже добавили специализированный игровой смартфон Infinix GT 30 Pro, и он проигрывает в бенчмарках Nord 6 в полтора-два раза. По сути, упомянутый гаджет IQOO остается главным конкурентом именно в плане мощи — но его нет смысла добавлять в сравнительную табель из-за идентичного «железа». На практике подобный уровень производительности позволяет запускать игры с частотой до 120-165 кадров в секунду (это уже больше зависит от самой игры, чем от смартфона, который тянет подобный уровень без проблем), ну и, само собой, демонстрировать очень быструю работу в базовых задачах.

Результаты синтетических тестов OnePlus Nord 6

Троттлинг при этом имеется, и довольно заметный (25-50%), но, в отличие от того же OnePlus 15R, до перегрева и преждевременного завершения тестирования дело не доходит — смартфон сильно греется под нагрузкой, при этом аварийной остановки процессов даже во время долгих игровых сессий не случается. Держать в руках при этом гаджет не слишком комфортно.

В смартфоне используется самая быстрая на сегодняшний день память: накопители стандарта UFS 4.1 (емкостью 256 или 512 Гбайт) и 8 либо 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x с возможностью расширения за счет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был OnePlus Nord 6 в версии 12+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В OnePlus Nord 6 есть как 5G-, так и LTE-модемы. Списки поддерживаемых глобальной версией диапазонов есть в таблице характеристик — проблем со связью не должно быть по всему миру.

Поддерживается VoLTE. Физических слотов для симок — два, для карточек nano-SIM, а вот eSIM, к сожалению, не поддерживается.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В OnePlus Nord 6 стоят две тыльные камеры — это довольно скромная даже для смартфона среднего класса система, что вполне ожидаемо с учетом максимальной ставки на другие ценности (производительность + автономность).

Хотя когда смотришь на характеристики, кажется, будто тут пусть и две камеры, но зато те же, что и на OnePlus 15R. Это не так, в главном модуле используется более простой сенсор – Sony LYTIA-600: габариты — 1/1,95" (размер отдельного пикселя — 0,8 мкм), разрешение — 50 мегапикселей (Quad Bayer). Сенсор дополняется оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25 мм и светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом и оптическим стабилизатором. В широкоугольной камере, скорее всего, установлен сенсор OmniVision OV08F: разрешение — 8 мегапикселей, габариты — 1/4,0" (1,12 мкм). С ним работает оптика с ЭФР 16 мм, светосилой f/2,2, без автофокуса и стабилизатора.

В «базе» имеется три фокусных расстояния — помимо расширенного и стандартного углов обзора доступен двукратный «гибридный» зум благодаря наличию Quad Bayer-сенсора.

На главную камеру OnePlus Nord 6 снимает хорошо — при дневной съемке можно предъявить претензии разве что к некоторой «пережатости» фотографий, естественной детализации снимкам не хватает, и компенсирует это смартфон при помощи повышения контурной резкости. А вот динамический диапазон и цветопередача не вызывают вопросов. Ночью же, несмотря на оптический стабилизатор, снимки не всегда предельно резкие, может быть заметен микросмаз. Есть и некоторые претензии к цветопередаче — она по умолчанию холодновата. Также не хватает баланса между освещенными и затененными участками кадра — бывают и пересвеченные куски, и заваленные тени. Зато нет проблем с бликами.

Двукратный «гибридный» зум реализован отлично — днем качество снимков почти не проседает относительно фотографий, сделанных на главный модуль без масштабирования, кроп осуществляется довольно «мягко», без ущерба детализации, даже динамический диапазон сохраняется. Ночью же дотянуть картинку до приемлемого уровня смартфону тяжеловато — реальные детали подменяются додуманными нейросетями со скрипом, изображение более-менее прилично выглядит только на совсем общих планах. Также усугубляется проблема с провалами в тенях.

Широкоугольная камера посредственная. Модулю не хватает ни разрешения (8 Мп), ни угла обзора (112° — не ахти), ни автофокуса (использование модуля ограничено только общими планами). При этом совсем слабой эту камеру я не назову — днем картинка довольно сочная, с честными цветами, пусть и с проседающим динамическим диапазоном. Ночью чувствительности камере не хватает, бывает и смаз, а если у вас все же получилось сделать резкий снимок, то на нем, скорее всего, вы заметите откровенные пересветы без деталей.

Как и старший соратник, OnePlus 15R предлагает возможность минимального сдвига фокусных расстояний для основной камеры (телефотомодуля тут нет, так что эта опция доступна только для одной камеры). При касании значка с текущим фокусным расстоянием (по умолчанию — 1x) можно переключаться между ЭФР 25, 28 и 35 мм. Отмечу, что базовый угол обзора необычно узкий для современного смартфона — 25 мм (обычно используется оптика с эквивалентным фокусным расстоянием 23 или 24 мм). Впрочем, серьезно на восприятие картинки это не влияет.

По схеме Quad Bayer тут выстроен только главный модуль, но по умолчанию съемка ведется с разрешением 12,5 Мп. При желании можно выставить повышенное разрешение и получить изображение на 50 Мп. Снимки получаются с чуть более высокой детализацией, но при этом занимают больше места — 13-15 Мбайт.

В OnePlus Nord 6 ночной режим работает по умолчанию — в смартфоне есть и выделенный режим «Ночь», но прибегать к его услугам нет необходимости, гаджет сам определяет, когда стоит обратиться к типичной для современных смартфонов многокадровой экспозиции. Разницы между «интегрированным» и «выделенным» ночными режимами нет – «выдержка» не меняется. Действует ночной режим не слишком агрессивно — поднимаются яркость и насыщенность, лучше прорабатываются источники освещения в кадре. Отличить фотографии, сделанные в обычном режиме и ночном, можно не всегда.

Примеры съемки с фильтрами

Имеется набор фильтров, тонирующих снимки разными способами. Наборы для ночной и дневной съемки различаются, причем ночные фильтры более эффектны (но выбор меньше — их только четыре). Есть и три фильтра, меняющие характер освещения в кадре, их стоит использовать в характерных сценариях (например, при контровом свете или при закате). В галерее выше — примеры съемки с различными дневными фильтрами без настроек освещения.

Макросъемка как таковая недоступна, специального режима для этого нет, но крупные планы OnePlus Nord 6 снимает недурно. Для этого используется главная камера — с двукратным зумом или без него.

Портретный режим в OnePlus Nord 6 предлагает достаточно широкие возможности. Да, фокусных расстояний только два — они подходят для ростовых или поясных планов. Но остальных настроек — масса: искусственное размытие заднего плана с возможностью регулировки «диафрагмы», настраиваемая по степени воздействия ретушь, набор фильтров и световых эффектов, причем эти настройки можно совмещать. Качество съемки приличное — фокусируется смартфон корректно, размывает фон уверенно, с минимальными ошибками, цветопередача в порядке. Но гаджет слегка перебарщивает с резкостью, причем искусственной, явно додумывая картинку при помощи нейросетей. Смотрится порой странновато.

Приложение камеры в меру функциональное: есть режим с ручными настройками с возможностью снимать в формате RAW, причем в данном случае единственный (а не разделенный на два, как это бывает в смартфонах бренда); можно активировать ручное управление HDR (по умолчанию смартфон сам решает, когда надо применять склейку); есть специальный режим для сканирования текста, возможность снимать одновременно на основную и фронтальную камеры, режим «Сдвиг/Уклон» с симуляцией объективов tilt-shift и некоторые другие обычные опции.

Примеры съемки на тыльную камеру OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 позволяет записывать видео в разрешении вплоть до 4К с частотой до 60 кадров в секунду. В этом формате можно снимать на главную камеру — со стандартным фокусным расстоянием или двукратным программным зумом. Широкий угол активируется только при переключении на Full HD-разрешение при 30 кадрах в секунду. Электронная стабилизация эффективна при съемке с любым разрешением; если вам ее не хватило, можно активировать усиленную стабилизацию, доступную при любых разрешении и кадровой частоте. Есть опции с размытием фона и ретушью, а также с применением фильтров — они все доступны в Full HD-разрешении при 30 кадрах в секунду. Также имеется замедленная и ускоренная съемка и профессиональный режим, в котором доступны некоторые ручные настройки, а интерфейс получил пейзажную (горизонтальную) ориентацию. Качество съемки высокое – детализация хороша, картинка плавная, без подергиваний при перемещении, отмечаем и приличный динамический диапазон.

Фронтальная камера получила сенсор OmniVision OV32C разрешением 32 мегапикселя и габаритами 1/3,1" (0,7 мкм). С ней работает неавтофокусный объектив светосилой ƒ/2,0. Вспышки нет. В стандартном режиме доступно сразу три фокусных расстояния, в портретном (с размытием фона) — два. Съемка ведется с разрешением 32 Мп независимо от фокусного расстояния. Несмотря на отсутствие автофокуса, селфи-камера OnePlus Nord 6 хороша — фокус там, где надо, с резкостью нет проблем, по цветам и размытию нет вопросов.

OnePlus Nord 6 получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 28,5 Вт·ч (7500 мА·ч, 3,8 В). Не девять тысяч, как в индийской версии, но тоже очень солидно — и, самое главное, емкий аккумулятор в данном случае прямо отражается на автономности гаджета. Устройство спокойно держит заряд более суток при стандартной нагрузке и весь световой день, если не отлипать от смартфона.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi OnePlus Nord 6 продержался более 28 часов — близко к рекордным показателям.

В комплекте с OnePlus Nord 6 не идет адаптер питания, только кабель — бренд подхватил печальную корейско-американскую традицию, не зря изначально OnePlus максимально ориентировался на Apple. Как в хорошем, так и — теперь — в плохом. При этом в теории смартфон поддерживает зарядку мощностью до 80 Вт, что позволяет наполнить смартфон энергией полностью примерно за час. Сторонние системы (Quick Charge, Power Delivery) поддерживаются с мощностью до 55 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается.

OnePlus Nord 6 устроен в целом достаточно просто — в крупном, пусть и лаконично оформленном, корпусе скрываются необычно мощная для его класса аппаратная платформа и очень емкая батарея, которой помогает еще и неплохая программная оптимизация. Добавляем к этому действительно «быстрый» экран (165 Гц поддерживается как минимум в части игр) и получаем картину базового выбора геймера в смартфонах ценовой категории до 40 тысяч рублей.

Все остальное в OnePlus Nord 6 более или менее среднее — от камеры до ИИ-функций (они есть, но не слишком многочисленные). Отсутствие eSIM и беспроводной зарядки дополняют картинку предельно сфокусированного на скорости гаджета — но такой фокус как раз и может повлиять в положительном плане на рыночные перспективы. В среднем классе все и сразу охватить невозможно, и когда ты какие-то выборочные вещи делаешь действительно хорошо — это сразу выделяет тебя из толпы. Так что мы имеем еще один очень удачный смартфон OnePlus на фоне бушующего кризиса; не хотелось бы их терять при столь яркой динамике.

Достоинства:

качественно настроенный и яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц (которая реально доступна в некоторых играх);

очень высокая производительность и очень быстрая память;

неплохое качество съемки на главную тыльную камеру, высокий уровень видеосъемки;

достойная фронталка;

отличная автономность + очень быстрая зарядка (если найдете адаптер);

легкая и быстрая программная оболочка с ИИ-функциями + шикарный тактильный отклик;

прочный корпус с влагозащитой IP68/IP69К.

Недостатки: