Обзор OnePlus 15R: почти флагман по цене смартфона среднего класса

В принципе, сама по себе концепция OnePlus 15R (и его предшественников) отсылает к временам, когда старших OnePlus было два — обычный и Pro. Вот и OnePlus 15R воспринимается как определенное упрощение OnePlus 15, особенно при поверхностном взгляде, — гаджеты очень похожи внешне.

Но, вглядываясь в детали, быстро осознаешь, что это далеко не две стороны одной флагманской медали, а все же аппараты разного класса. Причем этих деталей при подробном изучении оказывается неожиданно много и не все компромиссы кажутся обоснованными. Но в чем-то — и тут производитель удивляет — OnePlus 15R даже превосходит своего братца-флагмана. Давайте во всем этом детально разберемся.

OnePlus 15R Samsung Galaxy S25 FE HUAWEI nova 14 Pro HONOR 400 Pro Xiaomi 15T Pro Дисплей 6,83 дюйма, AMOLED, 2800 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 точек (385 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точки, 447 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED,

2800 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,83 дюйма, AMOLED, 2772 × 1280 точек (447 ppi); 144 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass Victus+ Kunlun Glass Нет информации Corning Gorilla Glass 7i Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon Prime, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon Performance, частота 3,3 ГГц) Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Kirin 8020: восемь ядер (1 × главное ядро, частота 2,28 ГГц + 3 × средние ядра, частота 2,05 ГГц + 4 × энергоэффективные ядра, частота 1,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) MediaTek Dimensity 9400+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925 частотой 3,63 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,4 ГГц) Графический контроллер Adreno 829 Xclipse 940 Maleoon 920 Adreno 750 Immortalis-G720 MC12 Оперативная память 12 Гбайт 8 Гбайт 12 Гбайт 12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE, нет информации LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6, нет информации Только для китайской версии SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.4 5.2 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 16 мм до 24 мм), фазовый автофокус на главном модуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 мм до 75 мм), фазовый автофокус на главном и телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/3,0 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 115 мм), автофокус с главной камерой и телефотомодулем, оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,1 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 28,12 Вт·ч (7400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 18,62 Вт·ч (4900 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Размер 163,4 × 77 × 8,1/8,3 мм 161,3 × 76,6 × 7,4 мм 164,3 × 75 × 7,8 мм 160,8 × 76,1 × 8,1 мм 162,7 × 77,9 × 8 мм Масса 213/219 граммов 190 граммов 207 граммов 205 граммов 210 граммов Защита корпуса IP68/IP69K IP68 IP65 IP68/IP69 IP68 Операционная система Android 16, оболочка OxygenOS 16 Android 16, оболочка One UI EMUI 15 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 15, оболочка HyperOS 3 Актуальная цена От 35 999 рублей От 54 999 рублей От 39 999 рублей От 56 900 рублей От 66 990 рублей

Как я уже писал, OnePlus 15 и OnePlus 15R очень похожи — причем для R-версии не предусмотрено никаких условных упрощений, корпус сохранил и пропорции, и материалы используются примерно те же. Алюминиевая рамка, стекло спереди и сзади. Хотя тут есть нюансы: спереди установлено Gorilla Glass 7i, а не Gorilla Glass Victus 2. Сзади же, как у старшенького, стекло получило особое керамическое покрытие, одновременно и приятное на ощупь, и очень охотно собирающее отпечатки. Впрочем, они потом легко стираются, а вот поцарапать гаджет непросто — поэтому можно сказать, что это не баг, а фича.

И грани, и экран вместе со спинкой — плоские, так сейчас принято уже у многих, тут никакого удивления. А вот что удивляет — так это блок камер, который совсем слегка выступает над корпусом. Хотя мы уже привыкли, что он добавляет вплоть до половины толщины устройства. Впрочем, и сам корпус не слишком тонкий — 8,3 мм в версии со стеклянной спинкой или 8,1 мм в версии со стеклопластиковой.

Однако у вас почти наверняка окажется как раз более толстая «стекляшка» (мятного, как в нашем случае, или черного цвета), голубая Ace-версия — эксклюзив для Индии, хотя сегодня, конечно, купить можно все что угодно.

OnePlus 15R не только толще, но и по другим габаритам крупнее OnePlus 15 – и это вполне объяснимо, ведь у него и экран больше (6,83 дюйма против 6,78 дюйма), и батарея более емкая(пусть и слегка, на 100 мА·ч). Корпус при этом защищен по стандарту IP68/IP69K, то есть устройство должно выдержать не только погружение под воду, но и прямое попадание струй горячей воды.

Островок камер оформлен так же, как и на OnePlus 15, со скидкой на меньшее количество этих самых камер, отчего сам блок тут меньше. Окрашен он в тон корпуса. Смотрится гаджет в целом достаточно симпатично, хотя индивидуальности ему не хватает. Что можно сказать, в принципе, почти про любой современный смартфон.

Из функциональных элементов отмечаем дополнительную клавишу на левой грани Plus Key, на которую можно повесить различные функции, от звуковых профилей до управления камерой. Причем клавиша эта различает однократное, двукратное и продолжительное нажатие, то есть предполагаются самые разные сценарии ее использования. По умолчанию, кстати, на ней «висит» активация «Пространства разума», особого дневника с элементами ИИ, добавившегося на разных смартфонах концерна BBK в этом году (не только на OnePlus 15, но и на realme GT 8 Pro, к примеру). У меня при продолжительном ее нажатии активировался диктофон, тоже весьма интересный на смартфонах OnePlus (подробности ниже).

Комплект бедный – в коробке нет ни чехла, ни зарядного устройства. Только документация, скрепка для штырькового замка и кабель USB Type-A –USB Type-C.

OnePlus 15R работает под управлением Android 16 с оболочкой Oxygen OS 16 — точно такой же, как и у OnePlus 15, в обзоре которого мы об этой программной среде уже рассказывали.

Интерфейс оболочки Oxygen OS 16 на смартфоне OnePlus 15R

Напомню только, что Oxygen OS как нечто особенное (и почти неотличимое от чистого «андроида») уже не существует, это теперь переименованная для смартфонов бренда ColorOS с парой особых приложений и панелью Shelf, которая вызывается на экран смахиванием от середины экрана вниз. Работает система очень плавно, тут я никаких отличий от теоретически более мощного OnePlus 15 не заметил, ошибок во время тестирования тоже не было. Занимает Oxygen OS 16 в памяти очень мало места – около 11 Гбайт. Обещают до четырех лет системных обновлений и до шести лет обновлений безопасности.

ИИ-функциональность смартфона OnePlus 15R

Есть в арсенале OnePlus 15R и различные нейросетевые приколы, но чуть меньше, чем у флагмана. Перечислим:

ИИ-автор — редактирование текстов при помощи нейросетей.

— редактирование текстов при помощи нейросетей. Перевод с ИИ — как текстовый, так и голосовой на лету, но на данный момент доступны только китайский и английский языковые пакеты.

— как текстовый, так и голосовой на лету, но на данный момент доступны только китайский и английский языковые пакеты. Расшифровка голоса с ИИ — а вот она работает в том числе и с русским языком.

— а вот она работает в том числе и с русским языком. Редактирование фотографий с использованием инструментов «Компоновка с ИИ» (автоматическое кадрирование с применением фильтров), «Удаление с ИИ», «Портретный свет с ИИ» (собственно, функции уже описаны в названиях), «Идеальный снимок с ИИ» (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты cмены лица на более удачное, причем достаточно верно подстраивает освещение и цвет). Также можно повысить четкость, уменьшить смаз и удалить блики с фото — с различной эффективностью.

с использованием инструментов «Компоновка с ИИ» (автоматическое кадрирование с применением фильтров), «Удаление с ИИ», «Портретный свет с ИИ» (собственно, функции уже описаны в названиях), «Идеальный снимок с ИИ» (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты cмены лица на более удачное, причем достаточно верно подстраивает освещение и цвет). Также можно повысить четкость, уменьшить смаз и удалить блики с фото — с различной эффективностью. «Пространство разума» — тот самый дневник, который помогает вести нейросеть. В него вы можете сохранять скриншоты экрана и голосовые записи, которые смартфон распознает и дает в той или иной степени правильные комментарии; также можно вводить текст самостоятельно.

Отдельно отметим возможность использовать встроенный диктофон в связке с ИИ и многофункциональной клавишей: запустить его по нажатию кнопки и затем получить либо полную расшифровку текста, либо очень удобно скомпонованную сводку.

Сканер отпечатков тут ультразвуковой, который быстро работает и реагирует на прикосновение в том числе влажных пальцев. То есть разблокировать при помощи отпечатка можно даже в дождь. Он расположен высоко на экране, тактильный отклик есть и при удачном, и при неудачном срабатывании — в общем, как минимум сканер отпечатков тут полноценно флагманский. Имеется возможность продублировать сканер системой распознавания лица, работающей на основе фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В OnePlus 15R установлен LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2800 × 1272 точки. Разрешение технически даже чуть выше, чем у OnePlus 15, но это компенсируется приростом диагонали. Плотность пикселей остается той же, и это вполне флагманский уровень — 450 ppi. Формат дисплея — 20:9. Частота все столь же высокая – 165 Гц.

В интерфейсе и базовых приложениях выше 120 Гц частота не поднимается, но в некоторых играх она может превосходить этот уровень. И да, при активации в игровом режиме (настраивается из общего меню либо активируется при запуске игры) нужной настройки 165 Гц достижимы — как минимум в некоторых проектах. Мне удалось зафиксировать эту частоту в PUBG Mobile, в CoD Mobile же смартфон выдал «жалкие» 144 Гц. Тоже как минимум неплохо, правда?

Используется технология LTPO (но неизвестно, какого поколения, кстати, – в отличие от предшественников), которая позволяет гибко менять частоту в диапазоне от 1 до тех самых условных 165 Гц. Эффект ШИМ не досаждает — частоту димминга выяснить не удалось, но при низких значениях яркости мерцание незаметно.

Наши измерения (проводятся при искусственном свете светодиодных ламп, автоподстройка яркости в доступном для регулировки диапазоне отключена) показали предельный уровень статической яркости 861 кд/м2. В динамике (как мы знаем, скрытая автоподстройка яркости с возможностью кратковременно поднимать пик есть сейчас везде) заявлен пик в 1800 кд/м2 (на солнце или при воспроизведении HDR-контента). Также экран сертифицирован по стандарту Dolby Vision. В реальности такие цифры труднодостижимы, но со смартфоном так или иначе комфортно взаимодействовать при любом освещении, с яркостью тут полный порядок (что с минимальной, что с максимальной).

В настройках экрана можно регулировать темную тему (сделать более или менее контрастной, поменять конкретные настройки или применять к избранным приложениям), есть возможность поменять разрешение дисплея (либо предоставить менять его, в зависимости от ситуации, самому смартфону), включить режим «Защита глаз» с теплыми тонами и дополнительными настройками (тут можно выставить дополнительное ШИМ-затемнение, если мерцание вас все же раздражает). Можно менять цветопередачу, для чего предусмотрены три базовых предустановки: «натуральный», «Pro» и «яркий» с возможностью подстройки цветовой температуры под каждую из них. Можно активировать автоматическую подстройку цветов под внешнее освещение. Я протестировал экран OnePlus 15R с тремя базовыми предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.

В натуральном режиме цветопередачи (выставленном по умолчанию и, более того, рекомендуемом) цветовое пространство соответствует классическому охвату sRGB. Гамма в норме (средний показатель – 2,21), кривые стабильны. Цветовая температура чуть выше эталона — график держится на уровне 7 000 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,75 при эталоне в 2,00 и верхней границе нормы в 3,00. Очень хороший показатель.

В режиме Pro цветовое пространство и гамма почти те же, что и в натуральном режиме (гамма чуть ниже — 2,18), цветовая температура соответствует эталону – четко на уровне 6 500 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 1,76.

В ярком режиме цветовое пространство расширяется до уровня DCI-P3. Гамма чуть повышается (до среднего уровня 2,25), температура – та же, что и в натуральном режиме (7 000 К), а среднее отклонение по таблице Color Checker составляет уже 2,60.

Звуковые возможности вполне современные. Стереодинамики присутствуют, но не два выделенных, а пара «разговорный + выделенный» (пусть и с прорезью вывода динамика на верхнюю грань). Мини-джек, разумеется, отсутствует. Но имеется поддержка всех ключевых профилей Bluetooth (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, LDAC), смартфон не получил сертификацию Dolby Atmos. Сама по себе версия Bluetooth самая последняя — 6.0.

Если на OnePlus 15 дебютировал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon Elite 5, то на OnePlus 15R соответственно его статусу дебютирует решение чипмейкера классом ниже — Snapdragon 8 Gen 5.

Qualcomm сравнивает свой субфлагманский процессор даже не с решениями уровня Snapdragon Elite, а с позапрошлогодним флагманом Snapdragon Gen 3, относительно которого производитель и «рисует» прирост. При этом по архитектуре Snadragon Gen 5 ближе к «элитным» платформам. Чипсет состоит из восьми ядер Oryon, просто их версии не уточняются, а тактовые частоты заметно ниже, чем у Elite Gen 5 (да и прошлогоднего Elite): два основных ядра имеют тактовую частоту 3,8 ГГц, а шесть второстепенных — 3,32 ГГц. Графическая подсистема — Adreno 829 тактовой частотой 1,2 ГГц. Опять же, мы видим ту же архитектуру Adreno 800, что и на старших версиях, но чип — с урезанной производительностью. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

По производительности у OnePlus 15R дело обстоит очень серьезно — да, это не флагманский уровень, но смартфон способен либо разделаться со всеми конкурентами, либо быть предельно близким к этому (как в случае с realme GT 7 с его прошлогодней флагманской платформой MediaTek Dimensity 9400e). В играх смартфон выдает без скидок топ-уровень, не то что пробивая планку в 120 кадров в секунду в соревновательных проектах, а даже достигая уровня в 144 или 165 кадров в секунду (соответствуя в этом смысле частоте обновления экрана). Да, теоретический запас ниже, чем у гаджетов топ-уровня, но все равно все весьма здорово. Правда, без обязательной для мощных мобильных чипсетов ложки дегтя дело не обходится.

Результаты синтетических тестов OnePlus 15R

Да, я имею в виду троттлинг, конечно. И склонность к перегреву — один из ресурсных тестов OnePlus 15R просто не смог завершить, в других же показал снижение частот примерно на 40%. Лучше, чем у OnePlus 15, но от субфлагманской платформы с ее ограниченной мощью все же ждешь еще большей стабильности. В длинных игровых сессиях корпус серьезно разогревается и кадровая частота может проседать.

В смартфоне используется самая быстрая на сегодняшний день память: накопители стандарта UFS 4.1 (емкостью 256 или 512 Гбайт) и 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x с возможностью расширения за счет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был OnePlus 15R в версии 12+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В OnePlus 15R есть и 5G-модем, и LTE-модем. Списки поддерживаемых глобальной версией диапазонов есть в таблице характеристик — проблем со связью в наших широтах не будет.

Поддерживается VoLTE. Физических слотов для симок — два, для карточек nano-SIM, есть и поддержка eSIM, что встречается все чаще даже вне самого старшего ценового сегмента.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В OnePlus 15R установлено только две камеры — это, пожалуй, главный компромисс смартфона, отделяющий его от флагманского сегмента. Это пара «главный модуль + широкоугольный», в гаджете не предусмотрен оптический зум.

При этом главная камера — та же, что и на OnePlus 15 (да и не только, этот модуль используется на старших OnePlus, начиная с прошлого года). Используется сенсор Sony IMX906: габариты — 1/1,56" (размер отдельного пикселя — 1,0 мкм), разрешение — 50 мегапикселей (Quad Bayer). Сенсор дополняется оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и светосилой f/1,8, с гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным «дальномером») и оптическим стабилизатором. В широкоугольной камере установлен неуточненный сенсор разрешением 8 мегапикселей и габаритами 1/4,0" (1,12 мкм). С ним работает оптика с ЭФР 16 мм, светосилой f/2,2, без автофокуса и стабилизатора.

Естественно, отсутствие специализированной камеры не означает отсутствие зума в опциях съемки. Благодаря наличию Quad Bayer-сенсора доступен так называемый гибридный зум — в данном случае двукратный. По умолчанию смартфон предлагает снимать как раз с тремя фокусными расстояниями.

На главную камеру (со стандартным фокусным расстоянием, 24 мм в 35-мм эквиваленте) OnePlus 15R снимает хорошо. При дневной съемке отмечаем широкий динамический диапазон, приличную цветопередачу (все достаточно честно, без преобладания холодных или теплых оттенков, — стоит, по-видимому, сказать спасибо присутствующему здесь датчику цветового спектра) и отличную детализацию. Из недостатков — небольшой «перешарп», контуры объектов выглядят жирными, натуральной микрорезкости не хватает. Ночью смартфон выдает стабильно детализированную картинку, но контурная резкость еще больше повышается, при подробном рассматривании снимков на большом экране это бросается в глаза. Случаются провалы в тенях, баланса между освещенными и затененными участками кадра не хватает. Также отмечу иногда встречающийся брак по фокусу, причем как при ночной, так и при дневной съемке.

Двукратный «гибридный» зум реализован здорово — качество почти не проседает. Днем разве что заметно легкое сужение динамического диапазона, а ночью — дополнительное повышение контурной резкости при общем ощущении «замыленности», но зум так или иначе остается применимым при любом освещении, картинка приятная. Если только не снимать при совсем слабом освещении (к примеру, морские пейзажи ночью), такие сюжеты смартфон при использовании фактически программного зума уже не вытягивает.

Широкоугольная камера откровенно средненькая — тут уже чувствуется класс устройства. Модулю не хватает ни разрешения (8 Мп по нынешним меркам — уже маловато), ни угла обзора (112°), ни автофокуса (использование модуля ограничено только общими планами). При этом совсем слабой эту камеру я не назову — днем картинка довольно сочная, с честными опять же цветами, но с проседающим динамическим диапазоном. Ночью чувствительности камере не хватает, при этом фотографии будут стабильно резкими, без смаза, что уже неплохо для базового широкоугольного модуля.

Как и старший соратник, OnePlus 15R предлагает возможность минимального сдвига фокусных расстояний для основной камеры (телефотомодуля тут нет, так что эта опция доступна только для одной камеры). При касании значка с текущим фокусным расстоянием (по умолчанию — 1×) можно переключаться между ЭФР 24, 28 и 35 мм. Изменения в качестве изображения практически незаметны.

По схеме Quad Bayer тут выстроен только главный модуль, и только на него и можно снимать с повышенным разрешением (50 Мп). По умолчанию же съемка ведется с разрешением 12,5 Мп. Пара примеров — выше. Снимки получаются с более естественной детализацией и улучшенными возможностями для кропа, но при этом занимают больше места — в среднем от 12 до 16 Мбайт.

В OnePlus 15R ночной режим интегрирован, как обычно в смартфонах бренда, в базовый – при съемке с недостаточным освещением он активируется автоматически. При желании его можно отключить или, наоборот, активировать принудительно в специальной вкладке — если вдруг он не активируется сам, а качество съемки вас не устраивает. Разницы между «интегрированным» и «выделенным» ночными режимами нет – «выдержка» (то есть длина серии снимков, сделанных с разной экспозицией, которые затем объединяются в одну фотографию) не меняется. Действует ночной режим не слишком агрессивно — поднимаются яркость и насыщенность, лучше прорабатываются источники освещения в кадре. Отличить фотографии, сделанные в обычном режиме и ночном, можно, но порой с трудом.

Примеры съемки с фильтрами

Имеется набор фильтров, тонирующих снимки разными способами. Набор для ночной и дневной съемки различается, причем ночные фильтры более эффектны (но их выбор — меньше). Есть и три фильтра, меняющие характер освещения в кадре, их стоит использовать в характерных сценариях (например, при контровом свете или при закате).

Макросъемка как таковая недоступна, но можно попробовать снимать крупным планом на главную камеру — она, впрочем, не блещет в этом режиме. Упомянутые выше ошибки с фокусировкой в нем проявляются наиболее часто.

Портретный режим в OnePlus 15R весьма интересный. Доступно два фокусных расстояния, искусственное размытие заднего плана (с возможностью регулировки «диафрагмы»), настраиваемая ретушь, набор тех же фильтров и световых эффектов (здесь их три), причем эти настройки можно совмещать. Качество съемки высокое — резкость на модели, ретушь (при необходимости) применяется достаточно аккуратно, размытие корректное, нет ощущения слишком грубого разделения планов и «съеденных» кусков на границе зоны резкости. Тон кожи приятный —в этом отношении общая тенденция с качественной цветопередачей сохраняется.

Приложение камеры в меру функциональное: есть режим с ручными настройками с возможностью снимать в формате RAW, причем в данном случае единственный (а не разделенный на два, как это бывает в смартфонах бренда); можно активировать ручное управление HDR (по умолчанию смартфон сам решает, когда надо применять склейку); есть специальный режим для сканирования текста, возможность снимать одновременно на основную и фронтальную камеры, режим «Сдвиг/Уклон» с симуляцией объективов tilt-shift и некоторые другие привычные опции.

Примеры съемки на тыльную камеру OnePlus 15R

OnePlus 15R позволяет записывать видео в разрешении вплоть до 4К, зато с частотой до 120 кадров в секунду. В этом формате можно снимать на главную камеру — со стандартным фокусным расстоянием или двукратным программным масштабированием. Широкий угол подключается только с Full HD-разрешением при 30 кадрах в секунду. Электронная стабилизация эффективна при съемке с любым разрешением; если вам ее не хватило, можно активировать усиленную стабилизацию, доступную в том числе и в формате 4K 60p. Опция съемки со стандартом HDR Dolby Vision оставлена эксклюзивом старшей модели. А вот снимать с размытием фона и ретушью можно в 4К при 30 кадрах в секунду, а также с применением фильтров — в Full HD при 30 кадрах в секунду. Также имеется замедленная и ускоренная съемка. Качество съемки высокое – радует и детализация, и плавность, и хороший динамический диапазон.

Фронтальная камера получила сенсор разрешением 32 мегапикселя, но его параметры еще менее понятны, чем в случае с широкоугольным тыльным модулем. Зато ясно, что с ней работает неавтофокусный объектив светосилой ƒ/2,0. Вспышки нет. В стандартном режиме доступно сразу три фокусных расстояния, в портретном (с размытием фона) — два. Съемка ведется с разрешением 32 Мп независимо от фокусного расстояния. Несмотря на отсутствие автофокуса, к селфи-камере OnePlus 15R я не могу придраться — фокус фиксирован там, где надо, с резкостью нет проблем, по цветам и размытию нет вопросов.

OnePlus 15R получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 28,12 Вт·ч (7400 мА·ч, 3,8 В). Всего на 100 миллиампер-час больше, чем у OnePlus, но и экран чуть больше — казалось бы, автономность должна быть как минимум сравнима… но нет, младшенький в этом соревновании с отрывом выигрывает. Он держит заряд куда более уверенно — на целый день при любых сценариях (ну почти любых) использования можно рассчитывать вполне уверенно.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi OnePlus 15R продержался без малого 29 часов, причем смартфон не мухлевал с яркостью, как гаджеты Samsung или Apple, здесь все по-честному.

В комплекте с OnePlus 15R, как и в случае с «пятнашкой», не идет адаптер питания, только кабель. При этом в теории смартфон поддерживает зарядку мощностью до 80 Вт, что позволяет наполнить его энергией полностью примерно за час. Сторонние системы (Qiuck Charge, Power Delivery) поддерживаются с мощностью до 36 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается, увы.

К OnePlus 15R можно было бы предъявить вполне обоснованные претензии в плане характеристик — один исчезнувший в сравнении с OnePlus 13R телефотомодуль чего стоит. Также печалит отсутствие беспроводной зарядки, а в комплекте нет адаптера для зарядки проводной (отчего обеспечить гаджету заявленную скорость наполнения энергией не так просто — нужно еще найти и купить фирменный адаптер). Из тех камер, что есть, впечатляет главная тыльная и фронтальная, а вот широкоугольный модуль достаточно посредственный. Аппаратная платформа весьма мощная, но и троттлинг присутствует...

Но все эти претензии разбиваются, как и в случае с OnePlus 15, о заявленный производителем ценник. Продажи смартфона стартуют 8 января на платформе AliExpress, а 12 января — в маркеплейсе Ozon (затем присоединятся и «Яндекс», и Wildberries, позже и DNS), и для версии 12+256 Гбайт заявлена стоимость 35 999 рублей; для версии 12+512 Гбайт — 40 999 рублей. И в этой ценовой нише OnePlus 15R со своими субфлагманскими характеристиками (и безусловными достоинствами вроде экрана и мощи) смотрится уже просто здорово.

Достоинства:

замечательно настроенный и яркий AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 165 Гц (которая реально доступна в некоторых играх);

высокая производительность, очень быстрая память;

хорошее качество фотосъемки на главную камеру и фронталку;

высокое качество видеосъемки;

отличная автономность + очень быстрая зарядка (если найдете адаптер);

легкая и быстрая программная оболочка с ИИ-функциями + шикарный тактильный отклик;

приятный на ощупь корпус с влагозащитой IP68/IP69К.

Недостатки: