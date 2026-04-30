Microsoft представила финансовые результаты за первый квартал 2026 фискального года, отметив рост доходов от сервисов Xbox при продолжающемся снижении продаж консолей. Успех Game Pass и контента сторонних издателей позволил игровому направлению превзойти прогнозы, несмотря на общее снижение выручки в сегменте.

По сообщению Windows Central со ссылкой на отчёт, выручка от контента и услуг Xbox увеличилась на 1 % в годовом исчислении, тогда как продажи аппаратного обеспечения рухнули на 29 %. В результате совокупный доход от игрового направления сократился на 2 %. Генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) в ходе конференции похвалил команду за запуск таких игр, как Keeper от Double Fine, и положительно отозвался об устройстве Asus ROG Xbox Ally.

В течение квартала состоялись релизы Grounded 2 от Obsidian Entertainment (ранний доступ) и ремастера Gears of War: Reloaded от The Coalition, однако доходы от игр собственной разработки снизились. При этом аналитики напоминают, что ранее в 2025 году Bethesda Game Studios выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая вошла в топ-5 самых продаваемых игр года в США по данным Circana. Кроме того, Xbox продолжила стратегию выпуска бывших эксклюзивов на конкурирующих платформах, например, Forza Horizon 5 от Playground Games вышла на PlayStation.

Общие финансовые результаты Microsoft показали уверенную динамику: квартальная выручка компании выросла на 18 % до $77,7 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 12 % до $27,7 млрд. На этом фоне перед подразделением Xbox поставлена цель достичь рентабельности в 30 %, что значительно выше среднего уровня по индустрии.

Одним из ключевых факторов ближайших изменений станет повышение стоимости подписки Xbox Game Pass Ultimate на 50 % (до $30 в месяц). В следующем квартале Microsoft прогнозирует снижение выручки от контента на несколько процентов, однако рассчитывает на дальнейший приток подписчиков благодаря крупным релизам: Call of Duty: Black Ops 7 от Activision, The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Battlefield 6 от Electronic Arts.

Несмотря на положительный отчёт о финансовых результатах, компания продолжает проводить сокращение штата. Такая политика вызывает критику наблюдателей, которые отмечают несоответствие между финансовым благополучием техногиганта и увольнением сотрудников.