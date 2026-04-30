Белый дом противится намерениям Anthropic расширить доступ к своей ИИ-модели Mythos

Создавшая ИИ-модель Mythos для поиска уязвимостей в информационных системах компания Anthropic изначально ограничила круг имеющих к ней доступ примерно 50 организациями, включая правительственные структуры. В ближайшее время планируется расширить этот перечень до 120 компаний и организаций, но данная инициатива Anthropic сталкивается с возражениями со стороны Белого дома.

Как отмечает The Wall Street Journal, власти США опасаются последствий слишком активного распространения Mythos, которая зарекомендовала себя в качестве мощного ИИ-инструмента в сфере кибербезопасности. В руках недоброжелателей это программное средство может стать оружием, используемым для атак на информационную инфраструктуру. Кроме того, чиновников беспокоит вероятность нехватки вычислительных мощностей Anthropic при столь активном расширении доступа к Mythos, которая в итоге может привести к снижению эффективности модели при её использовании в интересах правительственных структур.

Выпуск Mythos компанией Anthropic символизировал вынужденное возобновление диалога с властями США после скандала с расторжением контракта на обслуживание интересов Пентагона. Новый «рубеж сопротивления» в переговорах между властями США и Anthropic говорит о том, что взаимоотношения между сторонами далеки от нормализации. На прошлой неделе Anthropic, как предполагается, столкнулась с инцидентом несанкционированного доступа к Mythos и начала расследование, поэтому нельзя утверждать, что сами разработчики безответственно относятся к условиям распространения данного инструмента.

Источники также рассказывают о странном случае с попыткой американского правительства нанять выходца из Anthropic Коллина Бёрнса (Collin Burns), которому был предложен пост главы особого ведомства, специализирующегося на оценке лучших ИИ-моделей, появляющихся на рынке. Не всем в правительстве понравилась эта фигура как раз из-за связи с Anthropic, поэтому Бёрнс так и не получил описываемой выше должности, и это место занял другой кандидат. Чиновники объяснили такой шаг стремлением подобрать руководителя, который был бы равноудалён от всех компаний, предлагающих в США свои ИИ-модели.