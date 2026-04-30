Белый дом противится намерениям Anthropic расширить доступ к своей ИИ-модели Mythos

Создавшая ИИ-модель Mythos для поиска уязвимостей в информационных системах компания Anthropic изначально ограничила круг имеющих к ней доступ примерно 50 организациями, включая правительственные структуры. В ближайшее время планируется расширить этот перечень до 120 компаний и организаций, но данная инициатива Anthropic сталкивается с возражениями со стороны Белого дома.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как отмечает The Wall Street Journal, власти США опасаются последствий слишком активного распространения Mythos, которая зарекомендовала себя в качестве мощного ИИ-инструмента в сфере кибербезопасности. В руках недоброжелателей это программное средство может стать оружием, используемым для атак на информационную инфраструктуру. Кроме того, чиновников беспокоит вероятность нехватки вычислительных мощностей Anthropic при столь активном расширении доступа к Mythos, которая в итоге может привести к снижению эффективности модели при её использовании в интересах правительственных структур.

Выпуск Mythos компанией Anthropic символизировал вынужденное возобновление диалога с властями США после скандала с расторжением контракта на обслуживание интересов Пентагона. Новый «рубеж сопротивления» в переговорах между властями США и Anthropic говорит о том, что взаимоотношения между сторонами далеки от нормализации. На прошлой неделе Anthropic, как предполагается, столкнулась с инцидентом несанкционированного доступа к Mythos и начала расследование, поэтому нельзя утверждать, что сами разработчики безответственно относятся к условиям распространения данного инструмента.

Источники также рассказывают о странном случае с попыткой американского правительства нанять выходца из Anthropic Коллина Бёрнса (Collin Burns), которому был предложен пост главы особого ведомства, специализирующегося на оценке лучших ИИ-моделей, появляющихся на рынке. Не всем в правительстве понравилась эта фигура как раз из-за связи с Anthropic, поэтому Бёрнс так и не получил описываемой выше должности, и это место занял другой кандидат. Чиновники объяснили такой шаг стремлением подобрать руководителя, который был бы равноудалён от всех компаний, предлагающих в США свои ИИ-модели.

Материалы по теме
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки
Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150
Сверхмощная ИИ-модель Mythos попала не в те руки, но это не точно — Anthropic расследует инцидент
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется
GitHub похвалился, что устранил критическую уязвимость менее чем за шесть часов
Теги: mythos, anthropic, ии, ии-модель, сша
mythos, anthropic, ии, ии-модель, сша
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.