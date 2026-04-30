3DNews Новости Software PlayStation PlayStation подтвердила новую DRM-защиту...
PlayStation подтвердила новую DRM-защиту для игр на PS4 и PS5 — всё не так плохо, как боялись геймеры

Представитель японского платформодержателя Sony Interactive Entertainment (SIE) в заявлении порталу GameSpot прокомментировал обнаруженную пользователями новую DRM-защиту игр для PS4 и PS5.

Источник изображения: Steam (Major Fletcher)

Источник изображения: Steam (Major Fletcher)

Напомним, у купленных в PS Store новых игр для PS4 и PS5 появился 30-дневный таймер. По истечении срока система через интернет проверяет лицензию пользователя и в случае провала верификации блокирует доступ к продукту.

Другими словами, без выхода консоли в сеть цифровые версии игр для PS4 и PS5 через месяц после приобретения перестанут запускаться: «Невозможно использовать контент. Нет подключения к серверу для проверки вашей лицензии».

«Игроки могут продолжать покупать и запускать игры как обычно. Для подтверждения лицензии игры требуется одноразовая онлайн-проверка, после чего в дальнейших верификациях необходимости нет», — гласит заявление SIE.

Источник изображения: YouTube (Modded Warfare)

Источник изображения: YouTube (Modded Warfare)

Предполагается, что введение новой онлайн-проверки на консолях PlayStation связано с упрощением процесса возврата средств в PS Store. Пользователи могут инициировать процедуру, если с момента покупки прошло не больше 14 дней.

Теоретически потребитель может получить возврат средств, после чего отключить консоль от интернета и продолжить играть без действующей лицензии. По всей видимости, Sony нацелена предотвратить такие случаи.

Ситуация напомнила фанатам 2013 год, когда Microsoft (безуспешно) пыталась ввести на Xbox One регулярную онлайн-проверку прав на владение запущенных игр, а Sony Interactive Entertainment тогда над конкурентом открыто посмеялась.

playstation, sony interactive entertainment
