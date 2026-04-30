Облака разогнали прибыль Alphabet — капзатраты на ИИ повышены до $190 млрд и это не предел

Холдинг Alphabet опубликовал финансовый отчёт по итогам минувшего квартала, согласно которому стремительный рост облачного бизнеса помог ему достичь превысившей ожидания аналитиков выручки. Росту акций не помешал даже собственный прогноз капзатрат за 2026 года в размере до $190 млрд.

Источник изображения: Mitchell Luo / unsplash.com

Источник изображения: Mitchell Luo / unsplash.com

Выручка Alphabet составила $109,9 млрд против $90,2 млрд годом ранее, что соответствует росту на 22 % и превосходит прогноз аналитиков, ожидавших $107,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 81 % и составила $62,57 млрд или $5,11 на акцию — годом ранее эти показатели были соответственно $34,54 млрд и $2,81. Выручка Google Cloud увеличилась на 63 % до $20,02 млрд при ожидавшихся аналитиками $18,05 млрд.

Реклама на YouTube принесла $9,88 млрд, хотя аналитики ожидали $9,99 млрд. Общая рекламная выручка Google увеличилась на 15,5 % до $77,25 млрд; затраты на привлечение трафика составили $15,22 млрд против ожидавшихся $15,3 млрд. Рост доходов Alphabet оказался самым высоким за любой квартал с 2022 года. Число ежемесячно активных пользователей корпоративных сервисов Gemini Enterprise за квартал увеличилось на 40 %.

Источник изображения: Alphabet

Источник изображения: Alphabet

Прогнозируемые капзатраты на 2026 год составят от $180 млрд до $190 млрд, и это выше ожидавшегося аналитиками диапазона от $175 млрд до $185 млрд. Финансовый директор компании Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) отметил, что в 2027 году этот показатель «значительно увеличится». За минувший квартал капзатраты составили $35,7 млрд.

Наконец, подраздел Other Bets, в который входит разработчик технологий автопилота Waymo, показало выручку в $411 млн, хотя за аналогичный период минувшего года оно принесло $450 млн. В прошедшем квартале Waymo преодолела отметку в 500 000 поездок на роботакси за неделю. В феврале компания привлекла $16 млрд инвестиций при оценке в $126 млрд.

Теги: alphabet, google, финансовые результаты
alphabet, google, финансовые результаты
