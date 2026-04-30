Классическая версия Warcraft 3 спустя шесть лет после выхода Warcraft 3: Reforged вернулась в Battle.net, но не для всех

Вышедшая в январе 2020 года стратегия Warcraft 3: Reforged лишила пользователей сервиса Battle.net доступа к классической версии легендарной игры образца 2002 года, но, похоже, в Blizzard Entertainment наконец осознали ошибку.

Напомним, Warcraft 3: Reforged представляет собой переиздание стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos и аддона The Frozen Throne. Ремастер в своё время раскритиковали за баги, ухудшения графики и отсутствие функций из оригинальной игры.

С выходом Reforged классическая Warcraft 3 в Battle.net стала недоступна для установки и игры, в связи с чем пользователям приходилось либо искать копию на сторонних ресурсах, либо переключать графику в Reforged на старую.

Спустя шесть лет после выхода Warcraft 3: Reforged классическая версия Warcraft 3: Reign of Chaos с The Frozen Throne вернулась в Battle.net. Об этом сообщил представитель Blizzard на форуме компании.

Теперь владельцы Warcraft 3 в Battle.net могут выбрать, какую версию запускать — Reforged или старую. Оригинальная сборка имеет номер 1.29 и поддерживает только игру офлайн и локальный мультиплеер.

При этом, судя по сообщениям на форуме Blizzard, доступ к классической Warcraft 3 выдали не всем владельцам игры в Battle.net. С чем связана избирательность раздачи, на данном этапе неясно.

Тем временем Warcraft 3: Reforged в конце 2024 года получила крупное обновление 2.0, в котором переработали окружение, освещение и интерфейс, внедрили множество геймплейных улучшений, в том числе рейтинговых таблиц (ladder).