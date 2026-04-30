Гонка ИИ обойдётся четвёрке бигтехов в $725 млрд только в этом году — недавно речь шла о $650 млрд

Четыре крупнейшие технологические компании США — Alphabet, Meta Platforms, Microsoft и Amazon — теперь планируют совокупно выделить в этом году на капитальные затраты до $725 млрд. А ещё в феврале планировалось, что инвестиции составят $650 млрд. В основном эти траты будут связаны с закупками нового оборудования для центров обработки данных с искусственным интеллектом, пишет издание Bloomberg.

Источник изображения: Nebius

Alphabet и Meta Platforms повысили свои прогнозы капитальных затрат на весь год, а Microsoft впервые озвучила свои расходы до конца декабря. Они практически сравняются с показателями Alphabet и составят $190 млрд. Amazon.com оказалась единственной из «большой четвёрки» владельцев центров обработки данных, кто не стал менять прогноз и оставил его на уровне $200 млрд, хотя компания сообщила о резком росте расходов в первом квартале, что привело к снижению свободного денежного потока.

«Мы увеличиваем прогноз капитальных затрат на инфраструктуру на этот год. В основном это связано с ростом цен на комплектующие, особенно на память. Но всё, что мы видим в нашей работе и в отрасли в целом, вселяет в нас уверенность в целесообразности этих инвестиций», — заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в ходе телефонной конференции с аналитиками в среду. Компания повысила верхнюю границу запланированного диапазона расходов до $145 млрд.

Увеличение расходов четырёх крупнейших технологических компаний США было обусловлено их высокими финансовыми результатами, которые по ряду показателей превзошли ожидания аналитиков или как минимум оказались на уровне прогнозов. Bloomberg отмечает, что Amazon и Alphabet показали более впечатляющие результаты, чем Meta, чьи расходы также считались более рискованными по сравнению с конкурентами, предоставляющими услуги облачных вычислений, позволяющие сдавать в аренду избыточные мощности.

Теги: me, alphabet, microsoft, amazon, ии-инфраструктура, капитальные вложения
