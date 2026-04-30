Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X

Microsoft приступила к тестированию апскейлера Auto SR на портативной приставке Xbox Ally X. Функция масштабирования Auto SR впервые появилась на некоторых ПК экосистемы Copilot Plus почти два года назад. Для её работы требуется встроенный в центральный процессор нейродвижок (NPU). Функция призвана повышать качество изображения и частоту кадров в играх.

Microsoft тестирует Auto SR при использовании Xbox Ally X в режиме док-станции, чтобы портативная консоль могла повышать разрешение и графические настройки для больших экранов телевизоров.

«Режим док-станции подразумевает использование больших экранов и более высокого разрешения, при котором падение качества изображения более заметно, а в некоторых играх возникают проблемы с поддержанием стабильной частоты кадров. Именно для решения этой проблемы и была разработана функция Auto SR, поэтому мы начинаем предварительное тестирование в режиме док-станции, где, как мы ожидаем, игроки получат наибольшую выгоду», — сообщает Microsoft в своём блоге.

Функция Auto SR работает по тому же принципу, что и технология Nvidia DLSS. Игра рендерится в более низком разрешении для повышения частоты кадров, а затем эти кадры масштабируются для улучшения качества изображения. В последние годы технология DLSS стала очень популярной, её используют более 80 % владельцев видеокарт GeForce RTX. «Это неотъемлемая часть рендеринга во многих современных играх, и игроки этого ожидают», — говорит Microsoft.

Не все игры поддерживают DLSS, а также аналогичные функции FSR от AMD или XeSS от Intel, но функция Auto SR от Microsoft встроена в Windows и может применять суперразрешение к существующим играм, даже если они не имеют поддержки апскейлеров. Изначально поддержка функции Auto SR обеспечивалась в ноутбуках на базе процессоров Qualcomm Snapdragon и автоматически применялась в 12 играх. Теперь она доступна на портативной консоли с процессором AMD. По словам Microsoft, её можно включить для игр с поддержкой DirectX 10 и более поздних версий, но результаты могут быть разными.

Microsoft продемонстрировала, как функция Auto SR может повысить частоту кадров и детализацию текстур в игре Forza Horizon 5. Для работы функции используется нейродвижок (NPU), встроенный в процессор AMD приставки Xbox Ally X.

Auto SR интегрирована в игровую панель (Game Bar) консоли Xbox Ally X, и игроки смогут включать и выключать её в играх. Microsoft заявляет, что функция будет наиболее полезна в играх, в которых приставка не сможет выдавать стабильные 60 кадров в секунду. В таком случае Auto SR будет повышать плавность игрового процесса. Протестировать функцию Auto SR владельцы Xbox Ally X могут, зарегистрировавшись в программе тестирования Xbox Insider.

Microsoft и Asus также улучшили возможности док-станции для приставок Xbox Ally и Xbox Ally X. Теперь игровой процесс будет транслироваться на телевизор, а дисплей приставок будет автоматически отключаться при подключении к телевизору. Кроме того, док-станция ROG Bulwark теперь поддерживает динамическую частоту обновления (VRR) для более плавного игрового процесса на совместимых телевизорах. Microsoft также работает над тем, чтобы в будущем эта функция появилась и на других док-станциях с пометкой «разработано для Xbox».

В Game Bar появился новый виджет для управления разрешением, частотой обновления и режимами проецирования без необходимости выходить из игры. Приставка Xbox Ally также будет отключать встроенные элементы управления при подключении к телевизору и использовании контроллера Xbox. Также добавлена функция виртуальной мыши Gamepad Cursor, которая упрощает управление приложениями, не предназначенными для использования с контроллером. Microsoft и Asus также улучшили работу вибромоторов приставки для более заметной тактильной обратной связи.

Кроме того, Microsoft работает над улучшением единой библиотеки игр из различных магазинов для ПК на устройствах Xbox Ally. «В этом месяце вы сможете добавлять, удалять, редактировать и запускать любые установленные игры и приложения прямо из интерфейса Xbox, в том числе игры из других магазинов и лаунчеров для ПК», — отмечает компания.