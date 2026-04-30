ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google

Компания Google начала подготовку к обновлению автомобилей со встроенным голосовым ассистентом Google, заменяя его на продвинутого ИИ-помощника Gemini. Апгрейд обещает улучшить качество взаимодействия с водителем, позволит вести более естественные диалоги и оперативно получать информацию о состоянии транспортного средства.

Старший менеджер по продуктам Google Аланкар Агнихотри (Alankar Agnihotri) подчеркнул, что компания стремится к тому, чтобы автомобили со временем становились лучше. Переход на Gemini обещает улучшить опыт взаимодействия за счёт более естественного общения, получения специфических данных о транспортном средстве — например, о текущем уровне заряда батареи, — а также настройки параметров и других опций.

Ранее о внедрении Gemini объявила компания General Motors, планирующая обновить около четырёх миллионов автомобилей 2022 модельного года и новее, включая Cadillac, Chevrolet, Buick и GMC. При этом Google не стала ограничиваться списком конкретных брендов, что указывает на то, что обновление не будет эксклюзивным для продукции GM и охватит других партнёров экосистемы.

Как информирует The Verge, процесс развёртывания обновления программного обеспечения стартует в США для англоязычных пользователей и будет постепенно расширяться на другие регионы и языки в течение ближайших месяцев. Опция перехода на Gemini появится у владельцев автомобилей, авторизованных в учётной записи Google непосредственно в бортовой системе машины. В дальнейшем компания планирует добавить возможность безопасного доступа к личной информации из приложений Gmail, «Google Календарь» и Google Home.

Материалы по теме
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts
ИИ вдвое ускорит разработку новых автомобилей — дизайн и аэродинамика теперь считаются за минуты
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше
Китайский электромобиль за $2 760 000: BYD подтвердила цену гиперкара YangWang U9 Xtreme
Гонка ИИ обойдётся четвёрке бигтехов в $725 млрд только в этом году — недавно речь шла о $650 млрд
Теги: google, автомобили, gemini
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.