ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google

Компания Google начала подготовку к обновлению автомобилей со встроенным голосовым ассистентом Google, заменяя его на продвинутого ИИ-помощника Gemini. Апгрейд обещает улучшить качество взаимодействия с водителем, позволит вести более естественные диалоги и оперативно получать информацию о состоянии транспортного средства.

Старший менеджер по продуктам Google Аланкар Агнихотри (Alankar Agnihotri) подчеркнул, что компания стремится к тому, чтобы автомобили со временем становились лучше. Переход на Gemini обещает улучшить опыт взаимодействия за счёт более естественного общения, получения специфических данных о транспортном средстве — например, о текущем уровне заряда батареи, — а также настройки параметров и других опций.

Ранее о внедрении Gemini объявила компания General Motors, планирующая обновить около четырёх миллионов автомобилей 2022 модельного года и новее, включая Cadillac, Chevrolet, Buick и GMC. При этом Google не стала ограничиваться списком конкретных брендов, что указывает на то, что обновление не будет эксклюзивным для продукции GM и охватит других партнёров экосистемы.

Как информирует The Verge, процесс развёртывания обновления программного обеспечения стартует в США для англоязычных пользователей и будет постепенно расширяться на другие регионы и языки в течение ближайших месяцев. Опция перехода на Gemini появится у владельцев автомобилей, авторизованных в учётной записи Google непосредственно в бортовой системе машины. В дальнейшем компания планирует добавить возможность безопасного доступа к личной информации из приложений Gmail, «Google Календарь» и Google Home.