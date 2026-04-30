Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка

В конце 2025 года Epic Games Store уже устраивал 24-часовую раздачу ролевого экшена с открытым миром Hogwarts Legacy, однако из-за скоротечности акции предложением успели воспользоваться не все. Теперь у игроков появился ещё один шанс.

Как сообщила администрация магазина в его официальном микроблоге, в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» версия Hogwarts Legacy для Epic Games Store вновь стала временно бесплатной для активации.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Hogwarts Legacy в EGS, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить». Из-за введённых ограничений в российском сегменте проект недоступен.

В отличие от стандартных еженедельных раздач, предложение на Hogwarts Legacy будет действительно в Epic Games Store лишь трое суток — акция подойдёт к концу 3 мая в 18:00 по московскому времени.

События Hogwarts Legacy разворачиваются в школе чародейства и волшебства Хогвартс и её окрестностях. Игрокам достаётся роль студента с ключом к древней тайне, которая способна разорвать мир на части.

Hogwarts Legacy дебютировала в феврале 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а с тех пор добралась до PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Продажи игры по всему миру превысили 40 млн копий.

На фоне успеха Hogwarts Legacy в Warner Bros. Games одобрили сиквел — он был официально подтверждён осенью 2024 года и находится в разработке у создателей первой игры из студии Avalanche Software. Сроки выхода неизвестны.