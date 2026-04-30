Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка

В конце 2025 года Epic Games Store уже устраивал 24-часовую раздачу ролевого экшена с открытым миром Hogwarts Legacy, однако из-за скоротечности акции предложением успели воспользоваться не все. Теперь у игроков появился ещё один шанс.

Источник изображения: Steam (top112)

Источник изображения: Steam (top112)

Как сообщила администрация магазина в его официальном микроблоге, в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» версия Hogwarts Legacy для Epic Games Store вновь стала временно бесплатной для активации.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Hogwarts Legacy в EGS, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить». Из-за введённых ограничений в российском сегменте проект недоступен.

В отличие от стандартных еженедельных раздач, предложение на Hogwarts Legacy будет действительно в Epic Games Store лишь трое суток — акция подойдёт к концу 3 мая в 18:00 по московскому времени.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

События Hogwarts Legacy разворачиваются в школе чародейства и волшебства Хогвартс и её окрестностях. Игрокам достаётся роль студента с ключом к древней тайне, которая способна разорвать мир на части.

Hogwarts Legacy дебютировала в феврале 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а с тех пор добралась до PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Продажи игры по всему миру превысили 40 млн копий.

На фоне успеха Hogwarts Legacy в Warner Bros. Games одобрили сиквел — он был официально подтверждён осенью 2024 года и находится в разработке у создателей первой игры из студии Avalanche Software. Сроки выхода неизвестны.

Теги: hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен, epic games store, epic games
hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен, epic games store, epic games
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
