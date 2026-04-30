Акции Meta✴ упали на 9 %, а Alphabet выросли на 7 % — обе наращивают капитальные расходы на ИИ

Стоимость ценных бумаг Alphabet выросла более чем на 7 %, тогда как акции Meta подешевели на 9 %. Это произошло после публикации финансовых результатов компаний по итогам первого квартала нынешнего года, в которых также были озвучены планы по увеличению расходов на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Разнонаправленное движение курсов акций указывает на то, что Уолл-стрит не гарантированно поддерживает каждого технологического гиганта за его траты на ИИ. «Рынок оказался менее единодушен в оценке планов по расходам: инвесторы по-прежнему пытаются соотнести масштаб возможностей, которые открывает ИИ, с объёмом денежных средств, необходимых для их реализации. Но главный вывод заключается в том, что этот цикл далёк от того, чтобы пойти на спад», — считает аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман (Matt Britzman).

Alphabet превзошла оценки аналитиков по выручке за первый квартал благодаря быстрому росту облачного бизнеса Google Cloud. За отчётный период выручка в этом направлении подскочила на 63 % по сравнению с первым кварталом прошлого года. Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что рост облачного бизнеса был обусловлен высоким спросом на корпоративные ИИ-решения. На этом фоне компания повысила прогноз по капитальным расходам на весь год до $180-190 млрд, тогда как ранее планировала потратить $175-185 млрд.

Meta превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке в первом квартале, хотя показатель ежедневно активных пользователей снизился по сравнению с предыдущим кварталом из-за «перебоев с интернетом в Иране». Компания объявила об увеличении прогноза по капитальным расходам на год до $125-145 млрд, тогда как ранее планировалось потратить $115-135 млрд. Meta заявила, что этот шаг «отражает ожидание более высоких цен на компоненты в этом году, и в меньшей степени, дополнительных затрат на центры обработки данных для поддержки вычислительных мощностей в будущие годы».

По данным источника, на этой неделе Meta предложила инвесторам сделку с облигациями на сумму $20-25 млрд, поскольку стоимость создания ИИ-инфраструктуры продолжает расти. По данным осведомлённых источников, в долговой сделке Meta примут участие Goldman Sachs и Morgan Stanley. За последние семь месяцев эта сделка с облигациями станет для компании уже второй. Официальные представители Meta отказались от комментариев по данному вопросу.

Во время общения с инвесторами во время оглашения финансовых результатов Сундар Пичаи заявил, что Alphabet фиксирует «огромный» спрос на свои ИИ-инструменты и чипы компании. Он добавил, что ИИ «стимулирует каждое направление бизнеса».

Руководство Meta попыталось оправдать огромные расходы компании на ИИ, заявив, что они необходимы для «удовлетворения инфраструктурных потребностей» и обеспечения роста в будущем, а также для укрепления бизнеса в сфере онлайн-рекламы.

В отличие от Alphabet, Microsoft и Amazon, которые обладают крупными бизнес-направлениями в сфере облачной инфраструктуры, что позволяет им превращать свои инвестиции в ИИ в доход, у Meta таких возможностей нет. Из-за этого гиганту социальных сетей труднее доказать инвесторам свою способность обеспечить прибыльность бизнеса.

Обеспокоенность по поводу расходов Meta в сфере ИИ побудила аналитиков JPMorgan понизить рейтинг акций компании с «выше рынка» до «нейтрального». Аналитики считают, что компании предстоит «непростой путь» к получению отдачи от запланированных капитальных затрат. «В целом мы рассчитываем на более чёткое понимание того, как будет обеспечиваться окупаемость инвестиций в ИИ за пределами основного рекламного бизнеса. Мы полагаем, что создание, доработка, масштабирование и монетизация новых продуктов и пользовательского опыта потребуют времени», — говорится в сообщении аналитиков JPMorgan.

