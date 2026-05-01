ИИ разогнал продажи HDD — выручка Western Digital взлетела на 45 %

Бурное развитие вычислительной инфраструктуры ИИ приучило инвесторов к тому, что поставщики компонентов для неё активно наращивают не только выручку, но и прибыль, поскольку дефицит создаёт подходящие условия для опережающего роста цен. Производство жёстких дисков попало в перечень особо выгодных видов деятельности, поэтому Western Digital отчиталась о росте выручки в первом квартале на 45 %.

Источник изображения: Western Digital

Формально, в календаре этого производителя уже завершился третий квартал 2026 фискального года. Общая выручка компании поднялась в годовом сравнении на 45 % до $3,34 млрд. Норма прибыли по методике Non-GAAP выросла до впечатляющих 50,5 %, операционная прибыль по той же методике увеличилась на 116 % до $1,29 млрд. Существующая динамика спроса позволяет WD рассчитывать в текущем квартале на рост выручки на 44 % в годовом сравнении до $3,65 млрд, а также достижение нормой прибыли по методике Non-GAAP до 51,5 %.

За минувший год доля выручки WD в облачном сегменте выросла с 87 до 89 % от совокупной, клиентский сегмент сжался с 6 до 5 %, а потребительский — с 7 до 6 %. Компания отмечает, что на данный момент уже отгрузила 4,1 млн накопителей новейшего поколения с технологией записи ePMR. Рост прибыли позволил ей увеличить расходы на выкуп акций по итогам квартала до $752 млн, а размер квартальных дивидендов был увеличен на 20 % до $0,15 на одну акцию.

В сегменте nearline совокупная ёмкость поставленных за прошлый квартал жёстких дисков выросла в годовом сравнении на 37 % до 199 эксабайт, в прочих сегментах она увеличилась незначительно, с 21 до 23 эксабайт. Очевидно, что именно серверный сегмент двигает финансовые показатели Western Digital вверх, но это характерно для всех участников рынка жёстких дисков.

Источник:

