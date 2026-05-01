Apple готовится к резкому росту расходов на память во втором квартале и далее

Apple предупредила о резком росте расходов на чипы памяти во II квартале и в последующие периоды. Генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что к концу года удорожание комплектующих будет только нарастать. В I квартале компания уже столкнулась с ростом затрат на чипы памяти, но частично покрыла его за счёт накопленных запасов, но по мере их сокращения расходы Apple продолжат расти.

Источник изображения: apple.com

Кук уточнил, что во II квартале компания ожидает значительного роста расходов на память, а после июня эти затраты будут всё сильнее сказываться на бизнесе компании. Руководство Apple рассматривает «ряд вариантов» и продолжает следить за ситуацией, но Кук отказался уточнить, как именно компания намерена решать проблему.

Мировые цены на микросхемы памяти стремительно растут из-за глобального дефицита, вызванного развитием ИИ. Производители чипов отдают приоритет памяти для серверов, а не для потребительских устройств, что в совокупности с невозможностью быстро нарастить выпуск чипов толкает цены вверх.

Теги: apple, память, дефицит, mac, чипы памяти
