Apple готовится к резкому росту расходов на память во втором квартале и далее

Apple предупредила о резком росте расходов на чипы памяти во II квартале и в последующие периоды. Генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что к концу года удорожание комплектующих будет только нарастать. В I квартале компания уже столкнулась с ростом затрат на чипы памяти, но частично покрыла его за счёт накопленных запасов, но по мере их сокращения расходы Apple продолжат расти.

Кук уточнил, что во II квартале компания ожидает значительного роста расходов на память, а после июня эти затраты будут всё сильнее сказываться на бизнесе компании. Руководство Apple рассматривает «ряд вариантов» и продолжает следить за ситуацией, но Кук отказался уточнить, как именно компания намерена решать проблему.

Мировые цены на микросхемы памяти стремительно растут из-за глобального дефицита, вызванного развитием ИИ. Производители чипов отдают приоритет памяти для серверов, а не для потребительских устройств, что в совокупности с невозможностью быстро нарастить выпуск чипов толкает цены вверх.