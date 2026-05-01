В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля

Злоумышленники активно эксплуатируют критическую уязвимость CVE-2026-41940 в cPanel и WebHost Manager (WHM) — серверном ПО для управления веб-хостингом, которым пользуются десятки миллионов владельцев сайтов по всему миру. Ошибка позволяет удалённо обойти экран авторизации и получить полный доступ к панели администрирования, а вместе с ней — ко всем сайтам, почте, базам данных и конфигурациям на сервере. Крупные хостинг-провайдеры уже установили обновления.

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Уязвимость затрагивает все поддерживаемые версии cPanel и WHM. Оба пакета обеспечивают глубокий доступ к серверам: управляют размещёнными сайтами, электронной почтой и критически важными настройками доменов. Компрометация такого ПО даёт атакующему потенциально неограниченный доступ ко всем обрабатываемым данным. Разработчик cPanel призвал клиентов самостоятельно убедиться в установке обновлений, даже если их хостинг-провайдер уже применил исправления.

Канадский центр кибербезопасности (Canadian Centre for Cyber Security) предупредил в бюллетене, что уязвимость позволяет скомпрометировать сайты на серверах общего хостинга, в том числе у крупных провайдеров. Ведомство заявило, что «эксплуатация весьма вероятна», и потребовало от клиентов cPanel и их хостинг-провайдеров незамедлительных действий для предотвращения несанкционированного доступа.

Хостинг-провайдер Namecheap сообщил, что заблокировал доступ к панелям cPanel сразу после того, как узнал об уязвимости, — мера позволила предотвратить эксплуатацию и выиграть время на установку обновлений. HostGator также установил обновления и охарактеризовал проблему как «критическую уязвимость обхода аутентификации».

Один из хостинг-провайдеров обнаружил, что злоумышленники использовали уязвимость за несколько месяцев до её публичного раскрытия. Генеральный директор KnownHost Дэниел Пирсон (Daniel Pearson) написал на Reddit, что компания зафиксировала попытки эксплуатации ещё 23 февраля. KnownHost тоже ненадолго заблокировал доступ к клиентским системам перед установкой обновлений.

По словам Пирсона, примерно 30 серверов в сети компании сигнализировали о попытках несанкционированного доступа. Пирсон подчеркнул, что речь идёт именно о попытках, а признаков успешного взлома обнаружено не было. Разработчик cPanel также выпустил обновление безопасности для WP Squared — аналогичного инструмента для управления сайтами на WordPress.

Материалы по теме
Случайный баг в коде вируса-вымогателя Vect превратил его в истребитель файлов
Microsoft подтвердила, что уязвимость Windows позволяет красть пароли без единого клика
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше
Разработчики Eve Online снова станут независимыми — издатель Crimson Desert продал CCP Games её гендиректору
Глава Microsoft пообещал «фундаментальную работу» по возвращению доверия пользователей к Xbox и Windows 11
VK получила из российского бюджета более 43,5 млрд рублей на «Макс» и «VK Видео»
Теги: cpanel, хакеры, киберпреступность, кибербезопасность, уязвимость
cpanel, хакеры, киберпреступность, кибербезопасность, уязвимость
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 3 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 3 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 7 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 2 ч.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 3 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 5 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.