Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений

Гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объяснил предстоящую волну увольнений в компании ростом капитальных затрат на направление искусственного интеллекта и заявил, что не исключает дальнейших сокращений рабочих мест.

«В компании у нас, по сути, два основных источника затрат: вычислительная инфраструктура и люди. Если вкладываем больше в одну область для обслуживания нашего сообщества, значит, у нас [остаётся] меньше капитала, который можно выделить на другую. Поэтому нам нужно несколько сократить размер компании», — цитирует Reuters слова господина Цукерберга на встрече с подчинёнными. С реорганизацией отделов Meta✴ вокруг новой структуры AI native и проектом по разработке ИИ-агентов сокращения штата не связаны, добавил он.

В ряде случаев работники Meta✴ выступили с открытой критикой этих решений. «Увольнения не связаны ни с принуждением всех сотрудников пользоваться инструментами ИИ, ни с повышением эффективности работы», — отметил глава компании, но добавил, что «посмотрим, как всё это будет развиваться» и пообещал, что «в ближайшее время компания сможет поделиться дополнительной информацией». Встреча Марка Цукерберга с сотрудниками Meta✴ прошла накануне, и она была первой с тех пор, как стало известно об очередной волне сокращений. К 20 мая она планирует расстаться с 10 % сотрудников, а во второй половине года грядёт ещё одна волна увольнений.

Какие-то планы на будущее гендиректор Meta✴ комментировать отказался.