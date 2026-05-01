Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены

Неизвестный киберпреступник загрузил на платформу PyPI модифицированную версию 0.23.3 утилиты elementary-data, предназначенной для мониторинга информации. Вредоносный вариант приложения производит кражу учётных данных: ключей SSH, данных доступа к ресурсам AWS, токенов API и криптовалютных кошельков. Легитимный разработчик удалил скомпрометированный пакет, но тот оставался доступным для широкой аудитории в течение половины дня и, вероятно, успел нанести ущерб.

Злоумышленник воспользовался уязвимостью в одном из рабочих процессов GitHub Actions проекта разработки elementary-data. Используя автоматически предоставленный ему GITHUB_TOKEN, он создал запрос на слияние (pull request) легитимного пакета с вредоносным кодом и сумел добиться автоматического выпуска заражённой новой версии пакета. Этот пакет предназначался для сбора широкого спектра конфиденциальных данных: ключей SSH, учётных данных облачных ресурсов Amazon Web Services (AWS), контейнеров Docker и Kubernetes, а также файлов криптовалютных кошельков, в том числе Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и Ethereum. Украденные данные компилировались в файл trin.tar.gz и отправлялись на подконтрольный злоумышленнику сервер.

Киберпреступник воспользовался свежезарегистрированной учётной записью GitHub, 25 апреля в 2:20 мск загрузил в проект вредоносную версию elementary-data на PyPI, а в 2:24 загрузил в GitHub Container Registry заражённый образ Docker с этим пакетом, расширив тем самым вектор вредоносной кампании. Администраторы проекта Elementary удалили вредоносные файлы только в 13:45 того же дня, то есть более чем через 11 часов, и заменили пакет очищенной версией elementary-data 0.23.4. Связанные с ним пакет Elementary dbt, ресурсы Elementary Cloud и другие версии самого проекта в ходе инцидента не пострадали, сообщили разработчики.

Пользователям, установившим заражённую версию elementary-data 0.23.3, настоятельно рекомендуется удалить её и заменить безопасным вариантом 0.23.4. Необходимо также удалить файлы кеша и файл-маркер «.trinny-security-update» вредоносного пакета — если этот файл присутствует в системе, значит, вредонос в ней запускался. Разработчики Elementary обновили токен публикации PyPI, токен GitHub, учётные данные GitHub Container Registry, удалили уязвимый рабочий процесс GitHub Actions и проверили все остальные.

Материалы по теме
Исследователь взломал 15-битный криптоключ на квантовом компьютере и получил 1 биткоин
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только
Российскую криптобиржу Grinex взломали и украли активы на 1 млрд рублей
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля
Опасная уязвимость обнаружена в большинстве дистрибутивов Linux: 732 байта кода откроют любому root-права
Белый дом противится намерениям Anthropic расширить доступ к своей ИИ-модели Mythos
Теги: python, github, взлом, информационная безопасность
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 3 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 7 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 2 ч.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 3 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 5 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.