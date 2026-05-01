Неизвестный киберпреступник загрузил на платформу PyPI модифицированную версию 0.23.3 утилиты elementary-data, предназначенной для мониторинга информации. Вредоносный вариант приложения производит кражу учётных данных: ключей SSH, данных доступа к ресурсам AWS, токенов API и криптовалютных кошельков. Легитимный разработчик удалил скомпрометированный пакет, но тот оставался доступным для широкой аудитории в течение половины дня и, вероятно, успел нанести ущерб.

Злоумышленник воспользовался уязвимостью в одном из рабочих процессов GitHub Actions проекта разработки elementary-data. Используя автоматически предоставленный ему GITHUB_TOKEN, он создал запрос на слияние (pull request) легитимного пакета с вредоносным кодом и сумел добиться автоматического выпуска заражённой новой версии пакета. Этот пакет предназначался для сбора широкого спектра конфиденциальных данных: ключей SSH, учётных данных облачных ресурсов Amazon Web Services (AWS), контейнеров Docker и Kubernetes, а также файлов криптовалютных кошельков, в том числе Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и Ethereum. Украденные данные компилировались в файл trin.tar.gz и отправлялись на подконтрольный злоумышленнику сервер.

Киберпреступник воспользовался свежезарегистрированной учётной записью GitHub, 25 апреля в 2:20 мск загрузил в проект вредоносную версию elementary-data на PyPI, а в 2:24 загрузил в GitHub Container Registry заражённый образ Docker с этим пакетом, расширив тем самым вектор вредоносной кампании. Администраторы проекта Elementary удалили вредоносные файлы только в 13:45 того же дня, то есть более чем через 11 часов, и заменили пакет очищенной версией elementary-data 0.23.4. Связанные с ним пакет Elementary dbt, ресурсы Elementary Cloud и другие версии самого проекта в ходе инцидента не пострадали, сообщили разработчики.

Пользователям, установившим заражённую версию elementary-data 0.23.3, настоятельно рекомендуется удалить её и заменить безопасным вариантом 0.23.4. Необходимо также удалить файлы кеша и файл-маркер «.trinny-security-update» вредоносного пакета — если этот файл присутствует в системе, значит, вредонос в ней запускался. Разработчики Elementary обновили токен публикации PyPI, токен GitHub, учётные данные GitHub Container Registry, удалили уязвимый рабочий процесс GitHub Actions и проверили все остальные.