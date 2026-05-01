реклама
Пентагон выбрал семёрку поставщиков ИИ-технологий для своих секретных сетей

Пентагон сообщил о достижении договорённостей с семью крупными компаниями в сфере искусственного интеллекта, передовые разработки которых внедрят в засекреченные сети Министерства обороны США. Мера направлена на диверсификацию круга поставщиков ИИ-технологий для военных нужд.

Источник изображения: Palantir

По сообщению Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства, в число партнёров вошли SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services (AWS). Технологии этих компаний интегрируют в сетевые среды Пентагона с уровнями воздействия (Impact Levels) 6 и 7, которые предназначены для обработки секретной и совершенно секретной информации. Параллельно стало известно, что Google уже подписала контракт, позволяющий Министерству обороны использовать её модели для работы с закрытыми данными. За пять месяцев эксплуатации основная платформа ведомства GenAI.mil объединила более 1,3 миллиона сотрудников департамента.

При этом в список не вошла компания Anthropic, ранее признанная нежелательным партнёром для цепочки поставок из-за споров об ограничениях на применение её инструментов. Технический директор Министерства обороны Эмиль Майкл (Emil Michael) отметил, что статус разработчика сохраняется, однако модель Mythos с продвинутыми возможностями представляет собой «отдельный момент национальной безопасности». Тем не менее, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что позиция администрации в отношении Anthropic улучшается, что оставляет компании шанс на отмену блокировки.

сша, пентагон, ии
