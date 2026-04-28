Google разрешила военным США использовать свой ИИ для «любых предусмотренных законом целей»

Американские игроки рынка систем искусственного интеллекта один за одним заключают соглашения с Пентагоном, которые позволяют военному ведомству применять профильные разработки в секретной сфере своей деятельности. Недавно ряды подрядчиков Пентагона в области предоставления услуг искусственного интеллекта пополнила входящая в холдинг Alphabet корпорация Google.

Источник изображения: Unsplash, Alex Dudar

Об этом стало известно с подачи всё того же издания The Information, которое накануне сообщило о петиции, поданной несколькими сотнями сотрудников Google, призывающих компанию не связываться с Пентагоном. Напомним, если попытка Anthropic ограничить применение фирменного ИИ американскими военными ограничилась расторжением контракта, включением стартапа в список неблагонадёжных поставщиков и судебными разбирательствами, то конкурирующая OpenAI быстро заняла место более разборчивого соперника, предложив свои услуги Министерству войны США, как оно теперь называется. Microsoft также сотрудничает с ведомством в секретной части его операций, как и стартап xAI Илона Маска (Elon Musk).

В случае с Google достигнутое соглашение позволяет Пентагону использовать разработки компании в сфере ИИ «для любых правительственных нужд, предусмотренных законом», как отмечает источник. Пентагон по итогам прошлого года в общей сложности заключил соглашения на использование разработок в сфере ИИ на сумму до $200 млн с каждым из подрядчиков. Диверсификация рисков является одной из причин подобной «всеядности» американского военного ведомства при выборе подрядчиков по работе с ИИ. Контракт с Google позволит американским военным при необходимости обращаться к компании для настройки фильтров и параметров безопасности при работе с фирменным ИИ.

Опыт взаимодействия Anthropic с Пентагоном привёл Google к вполне чёткому обозначению ограничений на использование фирменного ИИ американскими военными: «Стороны сходятся во мнении, что ИИ-система не предназначена, и не может быть использована для массовой слежки за гражданами внутри страны или применения автономных видов вооружений (включая выбор целей) без адекватного надзора и контроля со стороны человека». При этом соглашение не позволит Google каким-либо образом запрещать использование фирменного ИИ правительством США в законных целях при принятии решений на уровне военных операций. По словам представителей Google, новое соглашение компании с Пентагоном является дополнением к уже существующему контракту.

Теги: google, ии, пентагон, сша
