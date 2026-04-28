Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Более 600 сотрудников Google выступили п...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Более 600 сотрудников Google выступили против использования фирменного ИИ Пентагоном

Более 600 сотрудников Google, в том числе разработчики из ИИ-лаборатории DeepMind и свыше 20 руководителей высшего звена, направили гендиректору Сундару Пичаи (Sundar Pichai) письмо с требованием не допустить Пентагон к ИИ-моделям компании.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Письмо подчинённых стало реакцией на сообщение издания The Information о том, что Google обсуждает с Пентагоном секретный контракт на развёртывание ИИ Gemini в закрытых контурах ведомства. Сотрудники Google настаивают, что частичных ограничений недостаточно, компания должна полностью отказаться от секретных контрактов. «Единственный способ гарантировать, что Google не окажется связан с подобным ущербом, — отказаться от любых секретных контрактов. В противном случае такое применение может произойти без нашего ведома и без возможности его остановить», — говорится в письме.

Однако конкуренты Google не дремлют и выстраивают отношения с Пентагоном. Microsoft уже предоставляет свои ИИ-сервисы для работы с секретными данными, а OpenAI в феврале пересмотрела соглашение с военным ведомством. Anthropic пошла другим путём — отказалась смягчить ограничения для военных, после чего Пентагон внёс компанию в «чёрный список». Сейчас Anthropic судится с ведомством, а её позицию поддержали представители технологической отрасли, в том числе сотрудники Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, пентагон, безопасность, google, большие языковые модели
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
