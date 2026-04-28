Более 600 сотрудников Google выступили против использования фирменного ИИ Пентагоном

Более 600 сотрудников Google, в том числе разработчики из ИИ-лаборатории DeepMind и свыше 20 руководителей высшего звена, направили гендиректору Сундару Пичаи (Sundar Pichai) письмо с требованием не допустить Пентагон к ИИ-моделям компании.

Письмо подчинённых стало реакцией на сообщение издания The Information о том, что Google обсуждает с Пентагоном секретный контракт на развёртывание ИИ Gemini в закрытых контурах ведомства. Сотрудники Google настаивают, что частичных ограничений недостаточно, компания должна полностью отказаться от секретных контрактов. «Единственный способ гарантировать, что Google не окажется связан с подобным ущербом, — отказаться от любых секретных контрактов. В противном случае такое применение может произойти без нашего ведома и без возможности его остановить», — говорится в письме.

Однако конкуренты Google не дремлют и выстраивают отношения с Пентагоном. Microsoft уже предоставляет свои ИИ-сервисы для работы с секретными данными, а OpenAI в феврале пересмотрела соглашение с военным ведомством. Anthropic пошла другим путём — отказалась смягчить ограничения для военных, после чего Пентагон внёс компанию в «чёрный список». Сейчас Anthropic судится с ведомством, а её позицию поддержали представители технологической отрасли, в том числе сотрудники Google.