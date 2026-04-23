Anthropic: у нас нет «рубильника» от ИИ-моделей Claude в секретных системах Пентагона

Anthropic заявила, что после развёртывания ИИ-моделей Claude в секретных системах Пентагона у компании нет ни доступа к ним, ни технической возможности их отключить, изменить или повлиять на их работу. Этот довод прямо опровергает центральный тезис военного министра Питера Хегсета (Peter Hegseth), обосновавшего присвоение Anthropic статуса угрозы для цепочки поставок.

В 60-страничной жалобе (дело № 26-1049), поданной Anthropic в Апелляционный суд округа Колумбия, подробно описывается архитектура развёртывания Claude в закрытых контурах Пентагона. Развёрнутая ИИ-модель статична: она не деградирует и не меняется сама по себе, Anthropic не может отправить в неё обновление, внедрить уязвимость или дистанционно отключить её. У компании нет «рубильника», нет бэкдора, нет удалённого доступа, а инженеры Anthropic не могут войти в систему Министерства войны США (DOW), чтобы изменить работающую модель. До развёртывания правительство самостоятельно тестирует каждую ИИ-модель и проводит многоуровневую оценку её поведения. Если инженеры Anthropic с допуском к секретным данным всё же получают доступ к развёрнутой модели, то исключительно по решению ведомства и под его жесточайшим контролем.

Этот технический факт подрывает главный аргумент министра Хегсета. В обосновании статуса угрозы, подготовленном заместителем министра по исследованиям и разработкам Эмилом Майклом (Emil Michael), утверждалось, что Anthropic стремится получить «операционное вето» над военными операциями и может «тайно изменить» Claude или «отключить свою технологию» прямо в ходе боевых действий. Anthropic называет эти утверждения необоснованными, потому что физически не может сделать ничего из перечисленного.

Конфликт вырос из спора о двух пунктах политики допустимого использования Claude. Anthropic готова была расширить перечень разрешённых военных применений ИИ-модели, однако отказалась снять два ограничения: запрет на применение Claude для летального автономного оружия и для массовой слежки за американскими гражданами. Компания объяснила, что Claude недостаточно надёжен для подобных задач. Ошибка ИИ в автономном боевом решении грозит гибелью военнослужащих или мирных жителей, а существующая правовая база не учитывает масштаб обработки данных, доступный ИИ-системам.

Пентагон, прежде принимавший эти ограничения, в сентябре 2025 года впервые потребовал разрешить «все законные применения» Claude. Переговоры длились несколько месяцев. 24 февраля 2026 года Хегсет на личной встрече с гендиректором и сооснователем Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) назвал возможности Claude выдающимися и сказал, что хотел бы работать с компанией, но тут же выдвинул ультиматум: если к 27 февраля Anthropic не согласится, ведомство присвоит ей статус угрозы для цепочки поставок.

Амодеи публично ответил 26 февраля: решения о военных операциях принимает Пентагон, а не частные компании, но Anthropic «не может по совести» принять условия министра. Anthropic указывает на прямое противоречие в действиях министра: нельзя одновременно объявлять компанию угрозой национальной безопасности и требовать, чтобы её технология оставалась в боевых системах ещё полгода. Кроме того, переговоры с Пентагоном продолжались даже после официального присвоения статуса.

Статус угрозы распространяется на все продукты и услуги Anthropic, на все виды контрактов с Пентагоном, как прямых, так и субподрядных. DOW расторгло двухлетнее соглашение с Anthropic стоимостью до $200 млн. Меморандум от 6 марта обязал все подразделения ведомства прекратить использование продукции Anthropic и исключить компанию из списков одобренных поставщиков в течение 180 дней.

Апелляционный суд округа Колумбия отказал Anthropic в приостановке действия статуса угрозы, но назначил ускоренное рассмотрение дела по существу, признав, что «Anthropic выдвигает серьёзные доводы и, вероятно, понесёт непоправимый ущерб в ходе разбирательства». Новые слушания назначены на 19 мая 2026 года. Параллельно судья Северного округа Калифорнии вынес предварительный судебный запрет по смежному делу, в котором оспаривается присвоение статуса угрозы. В итоге Anthropic не может заключать новые контракты с Пентагоном, но продолжает работать с другими федеральными ведомствами.

Ни одна организация или частное лицо не подали в суд заключения в поддержку Пентагона. На стороне Anthropic подали заключения десятки организаций и частных лиц — от Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) и Electronic Frontier Foundation (EFF) до 149 бывших судей, отставных старших офицеров вооружённых сил и Американской федерации учителей (AFT).