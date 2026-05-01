Полный потенциал DualSense на ПК раскрылся с помощью кустарного адаптера из Raspberry Pi Pico

Энтузиаст под псевдонимом awalol сумел в полной мере раскрыть возможности игрового контроллера Sony PlayStation DualSense при его подключении к ПК — для этого потребовалось изготовить собственный Bluetooth-адаптер DS5Dongle на основе одноплатного контроллера Raspberry Pi Pico. Себестоимость проекта — $20.

Возможности Sony PlayStation DualSense при подключении к ПК под Windows ограничены. Стандартная реализация Bluetooth в Windows неспособна обрабатывать весь нестандартный объём полосы пропускания Bluetooth, который Sony использует для работы своих геймпадов на PS5. Чтобы раскрыть все возможности игрового контроллера на ПК, приходится подключать его через кабель.

Так на свет появился адаптер DS5Dongle, который разработчик охарактеризовал как «мост между Pico2W и DualSense 5». Если упростить, то адаптер подключается к DualSense по Bluetooth и получает по этому каналу полный набор данных компонентов тактильной обратной связи, курков, звука и других данных, а затем «представляется» Windows как проводная версия DualSense, и ни одна из сторон не догадывается о подмене.

Поскольку данное решение представляет собой схему «подмены рукопожатия», а не эмуляции или преобразования, задержка должна оставаться минимальной. Полную информацию о проекте его разработчик опубликовал на GitHub под открытой лицензией MIT.