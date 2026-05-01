Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Полный потенциал DualSense на ПК раскрыл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Полный потенциал DualSense на ПК раскрылся с помощью кустарного адаптера из Raspberry Pi Pico

Энтузиаст под псевдонимом awalol сумел в полной мере раскрыть возможности игрового контроллера Sony PlayStation DualSense при его подключении к ПК — для этого потребовалось изготовить собственный Bluetooth-адаптер DS5Dongle на основе одноплатного контроллера Raspberry Pi Pico. Себестоимость проекта — $20.

Возможности Sony PlayStation DualSense при подключении к ПК под Windows ограничены. Стандартная реализация Bluetooth в Windows неспособна обрабатывать весь нестандартный объём полосы пропускания Bluetooth, который Sony использует для работы своих геймпадов на PS5. Чтобы раскрыть все возможности игрового контроллера на ПК, приходится подключать его через кабель.

Так на свет появился адаптер DS5Dongle, который разработчик охарактеризовал как «мост между Pico2W и DualSense 5». Если упростить, то адаптер подключается к DualSense по Bluetooth и получает по этому каналу полный набор данных компонентов тактильной обратной связи, курков, звука и других данных, а затем «представляется» Windows как проводная версия DualSense, и ни одна из сторон не догадывается о подмене.

Поскольку данное решение представляет собой схему «подмены рукопожатия», а не эмуляции или преобразования, задержка должна оставаться минимальной. Полную информацию о проекте его разработчик опубликовал на GitHub под открытой лицензией MIT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
PlayStation подтвердила новую DRM-защиту для игр на PS4 и PS5 — всё не так плохо, как боялись геймеры
Игры на PS4 и PS5 перестанут запускаться без интернета — Sony повторяет ошибку, за которую 13 лет назад высмеивала Microsoft
Продажи PlayStation 5 взлетели в преддверии резкого подорожания
Logitech представила G512 X — игровую клавиатуру с механическими и аналоговыми свитчами
Steam Controller оказалось легко разобрать и отремонтировать
Valve объявила старт продаж Steam Controller — геймпад действительно оценили в $99
Теги: sony, playstation, dualsense, raspberry pi
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Huawei HarmonyOS установлена более чем на 55 млн смартфонов 2 ч.
Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN 4 ч.
Новая статья: Pragmata — космический батя. Рецензия 10 ч.
Microsoft сообщила о росте капзатрат до $190 млрд и портфеле заказов на $627 млрд 11 ч.
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности 12 ч.
Разработчики Subnautica 2 раскрыли системные требования перед погружением в ранний доступ и пообещали оптимизировать игру 14 ч.
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos 15 ч.
Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне 15 ч.
Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО 16 ч.
Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей» 16 ч.
В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт 43 мин.
Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска 2 ч.
Meta купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов 3 ч.
Apple сняла с производства базовую модель Mac mini с 256 Гбайт памяти за $599 — теперь базовая версия предлагает 512 Гбайт памяти и стоит $799 4 ч.
AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры 9 ч.
Google планирует начать продажу собственных ИИ-ускорителей TPU 11 ч.
Китайские учёные создали воздушно-железный проточный аккумулятор, который проработает 16 лет без деградации 12 ч.
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года 13 ч.
Xiaomi готовит Smart Band 10 Pro с крупным дисплеем и керамическим корпусом 15 ч.
