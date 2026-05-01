Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей»

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11, направленное на повышение стабильности и надёжности операционной системы, реализовав, таким образом, недавние обещания руководства компании вернуть доверие пользователей.

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

Обновление, выпущенное 30 апреля вне графика патчей безопасности, включает множество исправлений, в первую очередь касающихся работы проводника Windows (explorer.exe). Был ускорен запуск приложений при старте системы, а также повышена скорость работы с большими объёмами данных. Кроме того, изменения затронули компоненты Windows Hello, Microsoft Store и системный трей панели задач.

Как отмечает издание The Register, эти изменения в системе стали ответом на заявления главы Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) о намерении «вернуть фанатов». Ранее руководитель направления Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) также признавал необходимость ускорения работы системы и сокращения использования искусственного интеллекта. В частности, компания начала уменьшать присутствие Copilot в таких приложениях, как Snipping Tool, «Фото», «Виджеты» и «Блокнот». Тем не менее, ИИ по-прежнему остаётся в системе: на панели задач появилась возможность отображения прогресса действий ИИ-агентов для сторонних и собственных приложений.

Помимо визуальных и структурных улучшений, обновление принесло ряд технических нововведений. Лимит форматирования файловой системы FAT32 через командную строку был увеличен с 32 Гбайт до 2 Тбайт. Для корпоративного сектора добавили возможность управления службой Enterprise State Roaming (ESR) через Windows Backup для организаций. Также администраторы получили инструменты для удаления предустановленных приложений Microsoft и более безопасного выполнения пакетных файлов.

