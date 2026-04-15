В новой сборке Windows 11 появилась возможность отформатировать жёсткий диск с файловой системой FAT32 объёмом до 2 Тбайт

На заре развития компьютерной отрасли сложно было представить, до каких масштабов вырастут объёмы хранимых данных, поэтому некоторые унаследованные ограничения тянутся с давних пор. Microsoft в новой сборке Windows 11 позволила снять классическое ограничение объёма поддерживаемых жёстких дисков, отформатированных под FAT32: предел вырос с 32 Гбайт до 2 Тбайт.

Как отмечает TechCrunch, такая возможность появилась в превью 26300.8170 (KB5083632) сборки Windows 11, которая доступна через каналы Windows Insider. Теперь под FAT32 можно отформатировать жёсткий диск или любой другой накопитель, указав предельную ёмкость не 32 Гбайт, как было раньше, а любое значение до 2 Тбайт включительно. Правда, чтобы сделать это, необходимо будет запускать процедуру через командную строку, поскольку графическая оболочка соответствующей утилиты сохранила прежние ограничения в этой сфере.

Реформы в этой сфере впервые были анонсированы Microsoft ещё в 2024 году, но только недавно они начались воплощаться в жизнь через избранных пользователей каналов Windows Insider. По словам представителей Microsoft, ограничение объёма в 32 Гбайт для FAT32 было введено на уровне утилиты форматирования в операционных системах семейства Windows 9x, а спецификации FAT32 сами по себе не предусматривали такого ограничения.

Microsoft ввела поддержку файловой системы FAT32 в 1996 году, выпустив Windows 95 OSR2 (MS-DOS 7.1). До этого пользователям приходилось полагаться на файловую систему FAT, представленную в 1977 году. FAT32 использует в своём загрузочном секторе 32-разрядное поле для подсчёта секторов в томе диска, поэтому при использовании 512-байтных секторов максимальный объём поддерживаемого накопителя достигает 2 Тбайт. Чтобы поднять его до 16 Тбайт, нужно перейти на 4096-байтные секторы. Долгое время для использования разделов жёстких дисков объёмом более 32 Гбайт в сочетании с файловой системой FAT32 потребители вынуждены были полагаться на сторонние утилиты для форматирования. Более прогрессивная файловая систем NTFS не всегда является оптимальным выбором для работы с другими платформами, поэтому FAT32 по-прежнему востребована в современном мире. Помимо снятия ограничений в области форматирования накопителей под FAT32, новая сборка Windows 11 приносит и ряд других улучшений, включая ускорение работы с большими томами данных, улучшение отображения сетевой статистики и изменения в проверке статуса функции безопасной загрузки Secure Boot, помимо прочего.