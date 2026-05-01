Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО

Платформа Cloudflare сняла с сайта по адресу «max.ru» отметку «шпионского ПО», о которой стало известно накануне. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу национального российского мессенджера.

Статус шпионского приложения сервис Cloudflare присвоил мессенджеру Max накануне, 30 апреля. Тогда в администрации службы мгновенных сообщение назвали это технической ошибкой и связали действия платформы с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта „max.ru“».

Случай привлёк внимание после инцидента с альтернативным клиентом Telega для мессенджера Telegram. После того, как Cloudflare присвоил ему статус «шпионского ПО», Apple удалила приложение из App Store и заблокировала аккаунт разработчика. В Google «Play Маркете» приложение Telega остаётся доступным.

В случае с Max радикальных решений не было — приложение мессенджера не исчезло ни из Apple App Store, ни из Google «Play Маркета». Оно также размещено в альтернативных магазинах приложений, включая национальный RuStore; скачать его можно и напрямую с сайта разработчика.