Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО

Платформа Cloudflare сняла с сайта по адресу «max.ru» отметку «шпионского ПО», о которой стало известно накануне. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу национального российского мессенджера.

Источник изображения: max.ru

Статус шпионского приложения сервис Cloudflare присвоил мессенджеру Max накануне, 30 апреля. Тогда в администрации службы мгновенных сообщение назвали это технической ошибкой и связали действия платформы с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта „max.ru“».

Случай привлёк внимание после инцидента с альтернативным клиентом Telega для мессенджера Telegram. После того, как Cloudflare присвоил ему статус «шпионского ПО», Apple удалила приложение из App Store и заблокировала аккаунт разработчика. В Google «Play Маркете» приложение Telega остаётся доступным.

В случае с Max радикальных решений не было — приложение мессенджера не исчезло ни из Apple App Store, ни из Google «Play Маркета». Оно также размещено в альтернативных магазинах приложений, включая национальный RuStore; скачать его можно и напрямую с сайта разработчика.

Материалы по теме
VK получила из российского бюджета более 43,5 млрд рублей на «Макс» и «VK Видео»
Из-за блокировки трафик Telegram в России рухнул в марте на 18 % — но это не помогло «Максу» стать самым популярным мессенджером
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс»
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили
Теги: max, cloudflare, шпионское по, мессенджер
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Huawei HarmonyOS установлена более чем на 55 млн смартфонов 2 ч.
Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN 4 ч.
Новая статья: Pragmata — космический батя. Рецензия 10 ч.
Microsoft сообщила о росте капзатрат до $190 млрд и портфеле заказов на $627 млрд 11 ч.
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности 12 ч.
Разработчики Subnautica 2 раскрыли системные требования перед погружением в ранний доступ и пообещали оптимизировать игру 14 ч.
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos 15 ч.
Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне 15 ч.
Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО 16 ч.
Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей» 16 ч.
В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт 43 мин.
Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска 2 ч.
Meta купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов 3 ч.
Apple сняла с производства базовую модель Mac mini с 256 Гбайт памяти за $599 — теперь базовая версия предлагает 512 Гбайт памяти и стоит $799 4 ч.
AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры 9 ч.
Google планирует начать продажу собственных ИИ-ускорителей TPU 11 ч.
Китайские учёные создали воздушно-железный проточный аккумулятор, который проработает 16 лет без деградации 12 ч.
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года 13 ч.
Xiaomi готовит Smart Band 10 Pro с крупным дисплеем и керамическим корпусом 15 ч.
Полный потенциал DualSense на ПК раскрылся с помощью кустарного адаптера из Raspberry Pi Pico 16 ч.