Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне

Epic Games запустила в Японии магазин Epic Games Store для iPhone, благодаря чему владельцы этих устройств получили доступ к Fortnite, Rocket League Sideswipe и Fall Guys. При этом Fortnite на Mac по-прежнему недоступна и вряд ли появится в ближайшее время. Компания также объявила о планах по выходу на бразильский рынок в 2026 году.

Как стало известно 9to5Mac, Epic Games Store для iPhone в Японии распространяется напрямую от разработчика, а не через App Store. В Японии приложение доступно только на iPhone, тогда как для пользователей в Евросоюзе оно работает и на iPad. Генеральный менеджер магазина Стив Эллисон (Steve Allison) пояснил, что «сторонние игры пока отсутствуют, поскольку новые комиссионные сборы и требования к отчётности сложны для студий и создают препятствия».

Напомним, Apple была вынуждена разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone в Японии в конце прошлого года, а ранее AltStore PAL уже запустился в стране как конкурент App Store. Epic Games намерена продолжать экспансию и следующим регионом выбрала Бразилию, о чём компания сообщила официально.

Что касается Mac, то Fortnite можно запускать на компьютерах Apple только через облачные сервисы, например, Nvidia GeForce NOW и Xbox Cloud Gaming. По словам представителей Epic Games, технических причин для отсутствия игры нет, но компания не станет возвращать её до тех пор, пока Apple не введёт глобальную политику, разрешающую сторонние магазины приложений на iPhone и iPad. В мае прошлого года Epic Games уже запустила Fortnite для iPhone и iPad в США через App Store, где игра быстро стала одной из самых популярных.