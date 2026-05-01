Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне

Epic Games запустила в Японии магазин Epic Games Store для iPhone, благодаря чему владельцы этих устройств получили доступ к Fortnite, Rocket League Sideswipe и Fall Guys. При этом Fortnite на Mac по-прежнему недоступна и вряд ли появится в ближайшее время. Компания также объявила о планах по выходу на бразильский рынок в 2026 году.

Источник изображения: 9to5mac.com

Как стало известно 9to5Mac, Epic Games Store для iPhone в Японии распространяется напрямую от разработчика, а не через App Store. В Японии приложение доступно только на iPhone, тогда как для пользователей в Евросоюзе оно работает и на iPad. Генеральный менеджер магазина Стив Эллисон (Steve Allison) пояснил, что «сторонние игры пока отсутствуют, поскольку новые комиссионные сборы и требования к отчётности сложны для студий и создают препятствия».

Напомним, Apple была вынуждена разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone в Японии в конце прошлого года, а ранее AltStore PAL уже запустился в стране как конкурент App Store. Epic Games намерена продолжать экспансию и следующим регионом выбрала Бразилию, о чём компания сообщила официально.

Что касается Mac, то Fortnite можно запускать на компьютерах Apple только через облачные сервисы, например, Nvidia GeForce NOW и Xbox Cloud Gaming. По словам представителей Epic Games, технических причин для отсутствия игры нет, но компания не станет возвращать её до тех пор, пока Apple не введёт глобальную политику, разрешающую сторонние магазины приложений на iPhone и iPad. В мае прошлого года Epic Games уже запустила Fortnite для iPhone и iPad в США через App Store, где игра быстро стала одной из самых популярных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xbox отчиталась о рухнувших на 29 % продажах консолей — но Game Pass и продажи игр выросли
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном
В Apple iOS 27 появятся ИИ-инструменты для редактирования фото
Meta✴ расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ
Теги: epic games, игры, япония
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Huawei HarmonyOS установлена более чем на 55 млн смартфонов 2 ч.
Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN 4 ч.
Новая статья: Pragmata — космический батя. Рецензия 10 ч.
Microsoft сообщила о росте капзатрат до $190 млрд и портфеле заказов на $627 млрд 11 ч.
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности 12 ч.
Разработчики Subnautica 2 раскрыли системные требования перед погружением в ранний доступ и пообещали оптимизировать игру 14 ч.
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos 15 ч.
Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне 15 ч.
Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО 16 ч.
Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей» 16 ч.
В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт 43 мин.
Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска 2 ч.
Meta купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов 3 ч.
Apple сняла с производства базовую модель Mac mini с 256 Гбайт памяти за $599 — теперь базовая версия предлагает 512 Гбайт памяти и стоит $799 4 ч.
AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры 9 ч.
Google планирует начать продажу собственных ИИ-ускорителей TPU 11 ч.
Китайские учёные создали воздушно-железный проточный аккумулятор, который проработает 16 лет без деградации 12 ч.
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года 13 ч.
Xiaomi готовит Smart Band 10 Pro с крупным дисплеем и керамическим корпусом 15 ч.
Полный потенциал DualSense на ПК раскрылся с помощью кустарного адаптера из Raspberry Pi Pico 16 ч.