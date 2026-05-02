Apple сняла с производства базовую модель Mac mini с 256 Гбайт памяти за $599 — теперь базовая версия предлагает 512 Гбайт памяти и стоит $799

На прошлой неделе базовая модель настольного ПК Apple Mac mini с 256 Гбайт постоянной памяти по цене $599 исчезла из ассортимента Apple Store. После некоторой задержки Apple обновила информацию о сроках доставки и указала, что система находится «в наличии». Но теперь, базовая модель Mac mini по цене $599 больше не представлена на сайте компании. Предположительно, она снята с производства.

С учётом изменений, теперь стартовая цена Mac mini составляет $799. Столько Apple просит за модель с процессором M4 и 512 Гбайт постоянной памяти, сообщает MacRumors. Речь не идёт о повышении стоимости как таковой. Просто теперь базовая модель Mac mini — это версия с 512 Гбайт постоянной памяти за $799.

Примечательно, что поставки Mac mini с процессором M4 и 512 Гбайт постоянной и 16 Гбайт оперативной памяти придётся ждать как минимум до июня. Если заказать ПК сейчас, то по словам Apple, товар доставят на второй или третьей неделе июня. Если сроки доставки будут и дальше сдвигаться, то вполне возможно, что и эта модель станет «временно недоступной».

На сайте Apple с пометкой «в настоящее время недоступно» указаны различные конфигурации Mac mini более высокого класса, в том числе все модели с процессором M4 и 32 Гбайт ОЗУ. Для многих других моделей сроки доставки составляют 10–12 недель. По данным 9to5Mac, на торговой площадке Amazon большинство конфигураций Mac mini либо полностью распроданы, либо доступны только под заказ.

Во время финансового отчёта за второй квартал глава Apple Тим Кук (Tim Cook) объяснил дефицит Mac mini и Mac Studio более высоким, чем ожидалось, спросом, а также «продвинутыми техпроцессами», на которых производятся чипы Apple. «Mac mini и Mac Studio — это потрясающие платформы для искусственного интеллекта и агентских инструментов. Клиенты осознали это быстрее, чем мы предполагали, поэтому спрос оказался выше, чем мы ожидали», — заявил уходящий в сентябре с поста гендиректора Apple Кук.

Он добавил, что для достижения баланса спроса и предложения на Mac mini и Mac Studio может потребоваться «несколько месяцев».

Что касается недорогих ноутбуков MacBook Neo, то, по словам Кука, их дефицит вызван тем, что Apple столкнулась с «более высоким, чем ожидалось, спросом». На сайте Apple для большинства конфигураций MacBook Neo сроки поставок составляют от двух до четырёх недель. Однако через Amazon в некоторых регионах его всё ещё можно будет получить уже на следующей день после заказа.