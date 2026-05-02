Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN

Microsoft выпустила новые предварительные сборки Windows 11 с очень интересным изменением, призванным сделать операционную систему более лёгкой и менее «шумной». Теперь панель виджетов по умолчанию будет скрывать ленту новостей MSN, отдавая приоритет специальному настраиваемому интерфейсу виджетов.

«Мы работаем над тем, чтобы виджеты не отвлекали и не перегружали пользователя, поэтому по умолчанию они будут работать в тихом режиме», — говорится в блоге Microsoft.

До сих пор панель виджетов в Windows 11 по умолчанию открывала ленту MSN. Сегодняшнее изменение заключается в том, что при открытии панели пользователь не будет видеть рекламу или заголовки новостей MSN. Вместо этого они будут видеть виджеты, которые выбрали сами, например, «Погода», «OneDrive» и другие.

Microsoft также вносит изменения в некоторые стандартные настройки панели виджетов. Теперь панель не будет открываться автоматически при наведении курсора на значок погоды на панели задач, а сам значок будет отображать только погоду, если только пользователь не укажет, что хочет видеть другую информацию, например о курсах акций.

Основные изменения в последних сборках Windows 11:

отключение функции «Открыть при наведении» по умолчанию;

отключение отображения значков на панели задач по умолчанию;

открытие панели виджетов при первом запуске;

ограничение количества уведомлений на панели задач до тех пор, пока пользователь не откроет панель виджетов и не начнёт взаимодействовать с ней.

Это изменение является частью инициативы Windows K2, направленной на решение самых серьёзных проблем и недостатков Windows 11. Компания учитывает отзывы пользователей и подтвердила, что в рамках этой инициативы она сокращает количество рекламы, искусственного интеллекта и ненужных элементов в операционной системе.