Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN

Microsoft выпустила новые предварительные сборки Windows 11 с очень интересным изменением, призванным сделать операционную систему более лёгкой и менее «шумной». Теперь панель виджетов по умолчанию будет скрывать ленту новостей MSN, отдавая приоритет специальному настраиваемому интерфейсу виджетов.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

«Мы работаем над тем, чтобы виджеты не отвлекали и не перегружали пользователя, поэтому по умолчанию они будут работать в тихом режиме», — говорится в блоге Microsoft.

До сих пор панель виджетов в Windows 11 по умолчанию открывала ленту MSN. Сегодняшнее изменение заключается в том, что при открытии панели пользователь не будет видеть рекламу или заголовки новостей MSN. Вместо этого они будут видеть виджеты, которые выбрали сами, например, «Погода», «OneDrive» и другие.

Этот интерфейс больше не будет отображаться по умолчанию при нажатии на значок погоды на панели задач.

Этот интерфейс больше не будет отображаться по умолчанию при нажатии на значок погоды на панели задач.

Microsoft также вносит изменения в некоторые стандартные настройки панели виджетов. Теперь панель не будет открываться автоматически при наведении курсора на значок погоды на панели задач, а сам значок будет отображать только погоду, если только пользователь не укажет, что хочет видеть другую информацию, например о курсах акций.

Основные изменения в последних сборках Windows 11:

  • отключение функции «Открыть при наведении» по умолчанию;
  • отключение отображения значков на панели задач по умолчанию;
  • открытие панели виджетов при первом запуске;
  • ограничение количества уведомлений на панели задач до тех пор, пока пользователь не откроет панель виджетов и не начнёт взаимодействовать с ней.

Это изменение является частью инициативы Windows K2, направленной на решение самых серьёзных проблем и недостатков Windows 11. Компания учитывает отзывы пользователей и подтвердила, что в рамках этой инициативы она сокращает количество рекламы, искусственного интеллекта и ненужных элементов в операционной системе.

Теги: windows 11, операционная система, microsoft
windows 11, операционная система, microsoft
